Бунт в банке скорпионов 1 Владимир Пастухов

3.09.2025, 17:54

1,840

Владимир Пастухов

В чем главная проблема Путина, Си и Моди.

О, этот новый старый мир! Идущие на мировую войну народы приветствуют тебя…

Выключив – по совету Михаила Жванецкого – воображение, убрав весь «белый шум», неизбежно сопровождающий такого рода мероприятия, мы получим в «сухом остатке» от грандиозного шоу, устроенного председателем Си в Пекине, призыв к установлению «нового» мирового порядка.

Скорпионы в банке объединились и решили поднять восстание против директора банка. Удачи им.

Оставив в стороне вопрос о том, что успех восстания обеспечивается не громкостью деклараций, а единством и решимостью участников, сосредоточусь на главном: постараюсь понять, чем «новый» мир должен принципиально отличаться от «старого» – кроме того, что в нем будут рулить несколько паханов вместо одного (кстати, это не всегда лучше для тех, кто не относит себя к паханам)?

Главная проблема Путина, Си и Моди состоит в том, что им нечего предложить принципиально нового в качестве обоснования всего «нового» мироустройства.

Концепция «отнять и поделить» вряд ли может рассматриваться как оригинальная, даже если она поднята на геополитический уровень. А ничего более оригинального в предлагаемом ими миропорядке, кроме того, что у «золотого миллиарда» надо отнять часть ресурсов и поделить их между «серебряными четырьмя миллиардами», нет.

Отсюда эта странная сублимация в виде «традиционных ценностей». С их помощью лидеры так называемого «нового мира» пытаются задрапировать реальный идейный вакуум. В целом у них нет ни видения новой свободы, ни чувства новой справедливости, а равно и никаких иных идей, которые можно было бы предложить в качестве обоснования их притязаний.

То, что предлагает подстрекаемый Путиным Си (и временно примкнувший к ним Моди), – это не какой-то новый мир, а попытка передела старого, и так шитого-перешитого мира. Есть большая разница между новым костюмом и перелицованным старым. Пока о новом костюме для мира речи не идет. Просто кто-то хочет вывернуть старый мир наизнанку. Главное, чтобы не мехом внутрь.

Новое мироустройство – это хорошо забытое старое мироустройство, которое процветало до двух мировых войн, им же и порожденных. В его основе лежит одна идея – культ голой силы. Постоянный поиск баланса сил является драйвером этого миропорядка, вследствие которого в нем никогда не бывает порядка. В целом это смелая попытка зачеркнуть все культурное наследие трагического XX века и начать жить с чистого листа так, как будто Гитлера и Сталина никогда не существовало.

А что касается традиционных ценностей, то здесь сам западный мир даст фору и Си, и Путину. Все их идеи, касающиеся сохранения «самобытных культур» и защиты их от страшной угрозы либерализма и глобализма, вторичны. Они светят отраженным светом волшебной лампы МАГА. А зачем миру еще и отражение, если у него уже есть «оригинал», который и так прет изо всех дыр.

Владимир Пастухов, Telegram

