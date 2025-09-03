В Мозыре работники столовой уменьшали порции школьников и забирали еду себе

В Мозыре работники столовой уменьшали порции школьников и забирали еду себе5
- 3.09.2025, 18:10
Что было дальше.
Суд Мозырского района рассмотрел уголовное дело о краже продуктов питания, совершенное сотрудниками одной из школ города. Фигурантами стали заведующая производством и двое ее подчиненных, сообщили в Telegram-канале «Мозырь».
По данным следствия, с сентября 2024 года по март 2025 года заведующая сказала работникам использовать для приготовления блюд меньше продуктов, чем положено по нормам, заменять ингредиенты и уменьшать вес школьных порций. Сэкономленные продукты присваивались и делились между участниками схемы. Ущерб составил больше 750 рублей. Чтобы скрыть недостачу, в отчетность вносились ложные сведения.
Все трое признаны виновными в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном группой лиц (ч.2 ст. 210 УК РБ). Заведующая получила 3 года лишения свободы, штраф в размере 150 базовых величин (6300 рублей) и пятилетний запрет на руководящие должности. Ее подчиненные – по 2 года лишения свободы и штраф в 70 базовых величин (2940 рублей).
При этом в тюрьму они не отправились, так как суд применил отсрочку исполнения наказания: если в течение испытательного срока осужденные не совершат новых преступлений и будут выполнять предписанные обязательства, к реальному сроку они не вернутся.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.