В Мозыре работники столовой уменьшали порции школьников и забирали еду себе 5 3.09.2025, 18:10

Что было дальше.

Суд Мозырского района рассмотрел уголовное дело о краже продуктов питания, совершенное сотрудниками одной из школ города. Фигурантами стали заведующая производством и двое ее подчиненных, сообщили в Telegram-канале «Мозырь».

По данным следствия, с сентября 2024 года по март 2025 года заведующая сказала работникам использовать для приготовления блюд меньше продуктов, чем положено по нормам, заменять ингредиенты и уменьшать вес школьных порций. Сэкономленные продукты присваивались и делились между участниками схемы. Ущерб составил больше 750 рублей. Чтобы скрыть недостачу, в отчетность вносились ложные сведения.

Все трое признаны виновными в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном группой лиц (ч.2 ст. 210 УК РБ). Заведующая получила 3 года лишения свободы, штраф в размере 150 базовых величин (6300 рублей) и пятилетний запрет на руководящие должности. Ее подчиненные – по 2 года лишения свободы и штраф в 70 базовых величин (2940 рублей).

При этом в тюрьму они не отправились, так как суд применил отсрочку исполнения наказания: если в течение испытательного срока осужденные не совершат новых преступлений и будут выполнять предписанные обязательства, к реальному сроку они не вернутся.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

