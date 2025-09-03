закрыть
3 сентября 2025, среда, 18:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Мозыре работники столовой уменьшали порции школьников и забирали еду себе

5
  • 3.09.2025, 18:10
В Мозыре работники столовой уменьшали порции школьников и забирали еду себе

Что было дальше.

Суд Мозырского района рассмотрел уголовное дело о краже продуктов питания, совершенное сотрудниками одной из школ города. Фигурантами стали заведующая производством и двое ее подчиненных, сообщили в Telegram-канале «Мозырь».

По данным следствия, с сентября 2024 года по март 2025 года заведующая сказала работникам использовать для приготовления блюд меньше продуктов, чем положено по нормам, заменять ингредиенты и уменьшать вес школьных порций. Сэкономленные продукты присваивались и делились между участниками схемы. Ущерб составил больше 750 рублей. Чтобы скрыть недостачу, в отчетность вносились ложные сведения.

Все трое признаны виновными в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном группой лиц (ч.2 ст. 210 УК РБ). Заведующая получила 3 года лишения свободы, штраф в размере 150 базовых величин (6300 рублей) и пятилетний запрет на руководящие должности. Ее подчиненные – по 2 года лишения свободы и штраф в 70 базовых величин (2940 рублей).

При этом в тюрьму они не отправились, так как суд применил отсрочку исполнения наказания: если в течение испытательного срока осужденные не совершат новых преступлений и будут выполнять предписанные обязательства, к реальному сроку они не вернутся.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов