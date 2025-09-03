Визовые центры Польши в Гродно и Лиде ввели послабления для некоторых белорусов на подачу документов
- 3.09.2025, 18:24
Подробности.
Послабления при подаче документов для владельцев карт поляка старше 55 лет начали действовать в визовых центрах Польши в Гродненской области.
С 1 сентября владельцы карты поляка в возрасте 55 лет и старше, зарегистрированные в Гродненской области, могут подавать документы на выдачу национальных виз по соответствующей цели поездки в визовых центрах Польши в Гродно и Лиде без предварительной регистрации.
«При планировании подачи заявления необходимо учитывать территориальные юрисдикции Консульств», — предупредили в визовом центре VFS Global.