Визовые центры Польши в Гродно и Лиде ввели послабления для некоторых белорусов на подачу документов 3.09.2025, 18:24

Подробности.

Послабления при подаче документов для владельцев карт поляка старше 55 лет начали действовать в визовых центрах Польши в Гродненской области.

С 1 сентября владельцы карты поляка в возрасте 55 лет и старше, зарегистрированные в Гродненской области, могут подавать документы на выдачу национальных виз по соответствующей цели поездки в визовых центрах Польши в Гродно и Лиде без предварительной регистрации.

«При планировании подачи заявления необходимо учитывать территориальные юрисдикции Консульств», — предупредили в визовом центре VFS Global.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com