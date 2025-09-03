закрыть
3 сентября 2025, среда, 20:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский и европейские лидеры проведут разговор с Трампом

1
  • 3.09.2025, 19:13
  • 1,114
Зеленский и европейские лидеры проведут разговор с Трампом

Уже завтра.

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи «коалиции решительных» в четверг, 4 сентября.

Об этом сообщает Sky News.

Как сообщили в Елисейском дворце, несколько европейских лидеров, включая Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона, позвонят Трампу завтра днем после встречи «коалиции решительных». Главной темой обсуждения будут гарантии безопасности для Украины.

Как отмечается, около 30 лидеров подведут итоги «прогресса переговоров по гарантиям безопасности для Украины как необходимой предпосылки для любого будущего мирного соглашения, а также будут определяться с дальнейшими шагами, чтобы продолжать поддерживать Украину и привлечь Россию к столу переговоров».

Ожидается, что Зеленский прибудет в Париж сегодня вечером.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов