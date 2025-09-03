В Минске открылся необычный магазин без ценников на товарах

В Минске открылся необычный магазин без ценников на товарах2
- 3.09.2025, 19:42
- 1,294
Удобно ли это для покупателей?
Магазин необычного формата работает в одном из торговых центров белорусской столицы, пишет Blizko.by.
Что вместо ценников
Ценники на товарах в магазинах — это настолько привычное явление для каждого из нас, что мы редко задумываемся об их значении. Они стали неотъемлемой частью нашего покупательского опыта, молчаливыми проводниками в лабиринте полок и витрин. От ярких бумажных стикеров до элегантных электронных дисплеев — ценники выполняют свою главную функцию: информировать нас о стоимости продукта.
Стал ли бы без них процесс выбора более хаотичным и утомительным, требуя постоянных вопросов к продавцам или поиска информации в каталогах? Этот вопрос казался бы странным и нелепым, если бы белорусская торговля не решилась на «цифровой эксперимент»: один обувной магазин сети Megatop отказался от привычных ценников на товарах. Узнать характеристики товара и его стоимость можно двумя способами — сканируя QR-код на коробке с помощью мобильного телефона или поднося товар к одному из специальных сканеров, которые находятся в торговом зале.
Как это работает?
Магазин Megatop, где ввели новый формат обслуживания покупателей, находится в торговом центре AviaMall на станции метро «Аэрадромная» в Минске — это «зеленая» линия столичной подземки.
Чтобы оказаться в самом ТЦ, вам не нужно выходить на поверхность — попасть в AviaMall можно прямо из метро. Сам магазин находится на нулевом этаже ТЦ — не очень далеко от входа в сам торговый центр. А о том, что магазин открылся и работает, прохожих информирует вот такой указатель.
Найдя магазин, журналисты заходят внутрь. Утро буднего дня — они единственные посетители торговой точки.
Магазин выглядит светлым и просторным. На стеллажах одна на одной стоят коробки с обувью. Сложены они, надо признать, очень аккуратно. Ценников в магазине практически нет — они стоят только у тех моделей, к которым решили привлечь внимание покупателя «старым дедовским способом». Вот так, как здесь:
Большая часть товара привычных ценников не имеет — на коробке с каждой моделью есть QR-код. Как узнать цену понравившейся пары обуви, указано на таких табличках:
Текст на них — на белорусском языке.
Первый способ покупки: с помощью мобильного телефона
В этом магазине у покупателя есть два самых распространенных способа узнать о товаре больше. Прямо на месте тестируется первый из них: с помощью мобильного телефона.
Журналисты приехали в необычный Megatop уже подготовленными — до визита сюда они скачали мобильное приложение этой сети. Кстати, после регистрации каждому новому пользователю начисляются бонусные баллы, которыми можно рассчитываться за покупки. Но сейчас не об этом.
Подойдя к стеллажу, нужно навести сканер из приложения на нужную пару обуви. Этот момент запечатлен:
Когда мы просканировали таким образом несколько пар обуви, стало понятно: результат всегда одинаковый.
После наведения на QR-код на коробке покупатель получает следующую информацию о товаре: вид обуви, модель, ее артикул, наличие размеров для определенной модели и ее стоимость.
Второй способ покупки: без помощи мобильного телефона
В наш цифровой век еще есть люди, которые по каким-то соображениям не пользуются гаджетами. Кто-то отказался от девайсов в принципе, кто-то до сих пор использует кнопочные мобильники и прекрасно себя при этом чувствует.
Значит ли это, что таким покупателям в этот Megatop дорога закрыта? Нет, не значит. Если вы оказались в магазине без девайса, то выбрать и купить нужную вам пару обуви можно используя стационарный сканер.
Их в магазине установлено несколько. Тестируется и этот вид самообслуживания. Берется первая попавшаяся пара обуви, подносится к сканеру.
Прибор считывает QR-код и выдает информацию. Выглядит результат вот так:
Как видно, описание товара очень подробное. Оно содержит название торговой марки, сезонность, материал, из которого изготовлена обувь, наличие доступных размеров, страну производства, цену и даже стиль, к которому относятся взятые ботинки.
Удобен ли такой формат?
Сколько людей, столько и мнений. Кажется, что задумка как минимум интересная. Кому-то она однозначно придется по вкусу. Например, продавцам из этого магазина. Теперь их куда меньше будут дергать вопросами вроде: «А есть ли такая же пара, но другого цвета и другого размера?»
Оценят новый подход взаимодействия с товаром в Megatop и те, кто привык совершать множество операций с помощью телефонов.
Минусы такого подхода видятся в следующем: покупателю самостоятельно нужно сканировать каждую пару обуви для того, чтобы узнать ее цену и характеристики. Это раз.
Если вы пришли в магазин без смартфона и выбрали «на померять» сразу несколько пар, то вам, опять же, самостоятельно придется носить к сканеру каждую из них, прежде чем вы поймете, подходит ли вам эта обувь по цене, чтобы перейти к следующему этапу — ее примерке. Это два.
Как вы помните, журналисты были в этом магазине утром рабочего дня. И людей в нем не было совсем. А если представить, что в магазине одновременно окажется несколько десятков человек? Будет ли им удобно плечом к плечу сканировать обувь или стоять в очереди к сканеру с горой обувных коробок?
Опытным путем это проверить не удалось, но сотрудница магазина, с которой удалось поговорить, отметила:
«Это экспериментальный подход к обслуживанию покупателей. Нельзя сказать, что он остается здесь один на один с товаром. Мы всегда готовы помочь тем, кто не разберется в последовательности действий самостоятельно. Подсказываем, консультируем, объясняем и помогаем. Нареканий со стороны посетителей нет — наоборот, многие положительно оценивают такой формат работы магазина».