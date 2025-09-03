Август в Беларуси оказался самым холодным за последние 16 лет 3.09.2025, 19:54

Где было всего +2,1 °C?

Средняя температура воздуха в Беларуси в августе 2025 года составила +17,1 °C – это на 0,9 °C ниже климатической нормы. Столь холодного августа в стране не было с 2009 года, сообщает Белгидромет.

Отрицательная температурная аномалия охватила практически всю страну. Наиболее заметно похолодание ощущалось в Витебской, Минской и Могилевской областях – здесь средняя температура была на 1,0 °C ниже нормы. В Гродненской и Брестской – на 0,6 °C. Единственным пунктом без отклонений стала метеостанция в Гродно.

Минимальную температуру зафиксировали в ночь на 28 августа на станции Кличев – всего +2,1 °C. Максимальное значение – +33,3 °C – зарегистрировано 31 августа в Солигорске и Октябре.

Август также выдался засушливым: в среднем по стране выпало 37 мм осадков, что составляет лишь 58% от нормы. Дождей не хватало на всей территории, за исключением отдельных участков в Витебской и Гомельской областях.

Самое большое количество осадков зафиксировано в Витебской области – 56 мм (79% нормы), наименьшее – в Брестской области, где выпало всего 22 мм (37% нормы). Максимальный суточный дождь пришелся на 22 августа в Брагине – 51 мм.

Августовские осадки часто сопровождались грозами, градом (до 6 мм в Ошмянах 16 августа), а также сильным ветром. Максимальный порыв – 23 м/с – был зарегистрирован 10 августа в Волковыске.

