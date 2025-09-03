закрыть
3 сентября 2025, среда, 20:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Август в Беларуси оказался самым холодным за последние 16 лет

  • 3.09.2025, 19:54
Август в Беларуси оказался самым холодным за последние 16 лет

Где было всего +2,1 °C?

Средняя температура воздуха в Беларуси в августе 2025 года составила +17,1 °C – это на 0,9 °C ниже климатической нормы. Столь холодного августа в стране не было с 2009 года, сообщает Белгидромет.

Отрицательная температурная аномалия охватила практически всю страну. Наиболее заметно похолодание ощущалось в Витебской, Минской и Могилевской областях – здесь средняя температура была на 1,0 °C ниже нормы. В Гродненской и Брестской – на 0,6 °C. Единственным пунктом без отклонений стала метеостанция в Гродно.

Минимальную температуру зафиксировали в ночь на 28 августа на станции Кличев – всего +2,1 °C. Максимальное значение – +33,3 °C – зарегистрировано 31 августа в Солигорске и Октябре.

Август также выдался засушливым: в среднем по стране выпало 37 мм осадков, что составляет лишь 58% от нормы. Дождей не хватало на всей территории, за исключением отдельных участков в Витебской и Гомельской областях.

Самое большое количество осадков зафиксировано в Витебской области – 56 мм (79% нормы), наименьшее – в Брестской области, где выпало всего 22 мм (37% нормы). Максимальный суточный дождь пришелся на 22 августа в Брагине – 51 мм.

Августовские осадки часто сопровождались грозами, градом (до 6 мм в Ошмянах 16 августа), а также сильным ветром. Максимальный порыв – 23 м/с – был зарегистрирован 10 августа в Волковыске.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов