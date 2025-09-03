У «Газпрома» не оказалось газа для новых поставок в Китай 3.09.2025, 20:04

Подробности.

Договоренности об увеличении поставок газа в Китай, достигнутые в ходе визита в Пекин президента РФ Владимира Путина, не обеспечены имеющимися ресурсами «Газпрома», предупреждают эксперты Института энергетики и финансов.

Помимо меморандума о новом газопроводе «Сила Сибири-2», который не включает реальный контракт и пока не предполагает поставок, Путин договорился с Си Цзиньпином об увеличении экспорта по уже действующей трубе «Сила Сибири-1». С 2031 объем прокачки в КНР должен вырасти с 38 млрд до 44 млрд кубометров в год, передает The Moscow Times.

Всего до 2049 года «Газпром» взялся поставить в КНР 114 млрд кубов дополнительного газа. Однако возникает вопрос, как можно будет обеспечить столь значительное увеличение, указывают в ИЭФ.

Сейчас «Сила Сибири-1» обеспечивается за счет двух месторождений — Чаяндинского и Ковыктинского, проектной мощностью 52 млрд кубометров в год. «При этом газ с этих месторождений также используется для газификации Иркутской области, Якутии и Дальнего Востока, включая поставки на строящийся Амурский ГПЗ», — напоминают эксперты ИЭФ.

По их оценкам, чтобы выполнить контракт, «Газпрому» придется закупать газ у других производителей — «Роснефти», «Сургутнефтегаза» и ИНК. «Иначе собственных газовых ресурсов Газпрома может и не хватить», — предупреждают в ИЭФ. Впрочем, в этом случае «Газпрому» придется отказаться от статуса монопольного экспортера трубопроводного газа, чему в прошлом он отчаянно противился.

Сейчас Ковыкта и Чаянда совместно выдают ежегодно 42 млрд кубометров газа, из которых для экспорта остается как раз 38 млрд кубов, оценивает нефтегазовый эксперт Михаил Крутихин. Работать 30 лет в таком темпе, чтобы обеспечить новые обязательства «Газпрома», эти месторождения не смогут, подтверждает он.

«По свидетельству работающих там специалистов, „Газпром“ ведет хищническую разработку газоносных горизонтов, искусственно увеличивая отдачу скважин. Но несмотря на нарушения технологии, дебит средней скважины на Чаянде упал с 224 тысяч кубометров в сутки до 200 тысяч. Годовая производительность месторождения не превышает 21,3 млрд кубометров вместо запланированных 25,4 млрд. На Ковыкте дела обстоят не лучше», — пишет Крутихин.

Просьба увеличить закупки природных ресурсов в России была одной из ключевых в повестке визита Путина в Китай, рассказывали ранее источники Reuters, знакомые с подготовкой поездки. По их словам, в Москве с тревогой воспринимают сокращение торговли с КНР, которое фиксируется в этом году впервые с начала войны.

За январь–май поставки нефти из РФ в КНР упали на 11% (до 49,11 млн тонн), нефтепродуктов — на 28% (до 5,51 млн тонн), СПГ — на 13% (до 3,22 млн тонн), древесины — на 10% (до 4,53 млн тонн), угля — на 10% (до 38,97 млн тонн). Общий товарооборот сократился на 8%, по данным китайской таможни.

