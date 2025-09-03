Дом в Дроздах продали за $1,2 млн

Дом в Дроздах продали за $1,2 млн1
- 3.09.2025, 20:11
Это самая дорогая сделка в августе.
В августе в Минске установлена ценовая планка на рынке жилой недвижимости: в бывшей деревне Веснинка (район Дрозды-2) продан коттедж за $1,2 млн. Это самая дорогая сделка с жилым домом в Беларуси за август, сообщает портал Realt.by.
Коттедж находится на улице Вербной – в районе, активно застраивавшемся элитной недвижимостью в 2010-х годах. Дом построен в 2022 году, его общая площадь – 590 квадратных метров. Стоимость одного «квадрата» составила $2092.
Веснинка вошла в черту Минска в 1970-х, а спустя несколько лет рядом появилось водохранилище Дрозды. Сегодня это один из самых престижных жилых районов столицы.
По данным Realt.by, в данный момент в районе Дрозды-2 на продажу выставлены четыре дома. Их стоимость варьируется от $180 тысяч до $1,4 миллиона.
$1316 за «квадрат»
В Минске по итогам июля самой дорогой сделкой на рынке частной недвижимости стала продажа кирпичного коттеджа в микрорайоне Дрозды. Дом был куплен за $600 тысяч.
Объект расположен на улице Покровской, где активная застройка велась в 2000-х годах. Площадь коттеджа составляет почти 456 квадратных метров, а стоимость одного «квадрата» – $1316.
Для сравнения, в июне на рынке был зафиксирован абсолютный рекорд: коттедж в жилом комплексе «Олимпик Парк» в Минске продан за $3,02 млн. Площадь дома – 652 кв. м, что соответствует цене более $4600 за квадратный метр. Этот объект остается самым дорогим жилым домом, реализованным в стране с начала 2025 года.
«Олимпик Парк» расположен в одном из самых престижных районов столицы – рядом с заказником Лебяжий.