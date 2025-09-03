закрыть
3 сентября 2025, среда, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дом в Дроздах продали за $1,2 млн

1
  • 3.09.2025, 20:11
Дом в Дроздах продали за $1,2 млн
улица Вербная
Фото: realt.by

Это самая дорогая сделка в августе.

В августе в Минске установлена ценовая планка на рынке жилой недвижимости: в бывшей деревне Веснинка (район Дрозды-2) продан коттедж за $1,2 млн. Это самая дорогая сделка с жилым домом в Беларуси за август, сообщает портал Realt.by.

Коттедж находится на улице Вербной – в районе, активно застраивавшемся элитной недвижимостью в 2010-х годах. Дом построен в 2022 году, его общая площадь – 590 квадратных метров. Стоимость одного «квадрата» составила $2092.

Веснинка вошла в черту Минска в 1970-х, а спустя несколько лет рядом появилось водохранилище Дрозды. Сегодня это один из самых престижных жилых районов столицы.

По данным Realt.by, в данный момент в районе Дрозды-2 на продажу выставлены четыре дома. Их стоимость варьируется от $180 тысяч до $1,4 миллиона.

$1316 за «квадрат»

В Минске по итогам июля самой дорогой сделкой на рынке частной недвижимости стала продажа кирпичного коттеджа в микрорайоне Дрозды. Дом был куплен за $600 тысяч.

Объект расположен на улице Покровской, где активная застройка велась в 2000-х годах. Площадь коттеджа составляет почти 456 квадратных метров, а стоимость одного «квадрата» – $1316.

Для сравнения, в июне на рынке был зафиксирован абсолютный рекорд: коттедж в жилом комплексе «Олимпик Парк» в Минске продан за $3,02 млн. Площадь дома – 652 кв. м, что соответствует цене более $4600 за квадратный метр. Этот объект остается самым дорогим жилым домом, реализованным в стране с начала 2025 года.

«Олимпик Парк» расположен в одном из самых престижных районов столицы – рядом с заказником Лебяжий.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов