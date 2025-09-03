Министр обороны Британии: Путин хочет показать, что он сильный, но он слабее, чем когда-либо 3.09.2025, 20:24

Джон Гили

Он не достиг ни одной из своих стратегических целей.

Министр обороны Великобритании Джон Гили считает признаком слабости лидера РФ Владимира Путина использование им помощи Китая и Северной Кореи.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Киеве, сообщает «Европейская правда».

«Когда вы видите Северную Корею, которая предоставляет войска для поддержки Путина на его линии фронта, когда вы видите Китай, который предоставляет технологии и жизненно важные компоненты, это говорит мне о том, что Путин умоляет о помощи от других. Это говорит мне о том, что Путин любит показывать, что он сильный, но он слабее, чем когда-либо», – сказал Гили.

Министр напомнил, что РФ потеряла более миллиона человек, потеряла более 10000 танков и небронированных машин, его Черноморский флот «был унижен народом, который не имеет флота».

«Он не достиг ни одной из своих стратегических целей. И это была война, которую он думал выиграть за 3 дня, и он все еще ведет ее благодаря мужеству украинцев, 3 с половиной года спустя», – сказал Гили.

