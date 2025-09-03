15 лет назад погиб Олег Бебенин 1 3.09.2025, 20:28

Олег Бебенин

Журналист был найден повешенным в 2010 году на даче под Минском.

15 лет назад погиб журналист Олег Бебенин. Он был найден повешенным 3 сентября 2010 года на даче под Минском.

Олег Бебенин родился в 1974 году в городе Кострома (Российская Федерация). Закончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. В 1990-х годах работал заместителем главного редактора независимой белорусской газеты «Имя».

С 1998 года был основателем и руководителем сайта Charter97.org. У Олега Бебенина остались жена и двое сыновей.

Правоохранительные органы поспешили сообщить, что это самоубийство. Однако смерть Олега Бебенина вызывает много вопросов. Судмедэксперты путаются даже в дате ее наступления. Олег Бебенин не оставил после себя никакой записки. Друзья и коллеги журналиста, которые были на месте происшествия, заявляют о наличии на его теле следов насилия.

Прокуратура прекратила «проверку» по факту смерти Олега Бебенина через несколько месяцев после ее начала, несмотря на требования международных организаций и правозащитников о проведении надлежащего расследования.

Представители демократической общественности заявили о «политическом убийстве». Смерть Олега Бебенина произошла накануне старта президентской кампании 2010 года, которая закончилась брутальным разгоном Площади в Минске. Журналист входил в команду одного из главных конкурентов Лукашенко – лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова.

Все помнят, чем закончилось противостояние с властью для некоторых оппонентов режима накануне президентских выборов 2001 года. Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовский, Дмитрий Завадский были похищены и убиты, а расследование их смертей не проведено до сих пор.

После смены власти мы обязательно узнаем правду о том, как умер наш коллега. Уголовное дело по трагической гибели Олега Бебенина будет обязательно возбуждено, и его будут расследовать лучшие белорусские криминалисты.

