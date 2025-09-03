Глава Пентагона заявил о готовности к операции по свержению «друга Лукашенко» 4 3.09.2025, 21:11

4,392

Пит Хегсет готов задействовать для выполнения этой задачи все ресурсы американской армии.

Вашингтон может принять решение о свержении режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Об этом в эфире Fox News заявил министр обороны США Пит Хегсет, отметив готовность Белого дома задействовать для выполнения этой задачи все ресурсы американской армии. «Решение о возможной смене режима в Венесуэле остается на уровне президента [Дональда Трампа]», — подчеркнул глава Пентагона.

Хегсет подтвердил, что администрация США открыто стремится к отстранению от власти Николаса Мадуро, которого он назвал «главарем наркоторгового государства». Министр напомнил, что Вашингтон назначил награду в $50 млн за информацию, способствующую его поимке, и обвинил венесуэльского президента в причастности к наркоторговле, которая «напрямую затронула американский народ».

Утром 2 сентября американские военные потопили судно в южной части Карибского моря, следовавшее, по данным властей США, из Венесуэлы с грузом наркотиков. Как заявил Дональд Трамп, на борту находились «наркотеррористы» из группировки Tren de Aragua, которая действует в интересах Мадуро и замешана в наркотрафике, секс-трафике и убийствах. В результате удара погибли 11 человек.

Данная операция стала частью более широкой военной кампании. В конце августа Трамп распорядился направить в регион ударную группу в составе ракетного крейсера, трех эсминцев, подводной лодки десантных кораблей с 4,5 тысячами военнослужащих для борьбы с наркокартелями.

