закрыть
3 сентября 2025, среда, 21:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава Пентагона заявил о готовности к операции по свержению «друга Лукашенко»

4
  • 3.09.2025, 21:11
  • 4,392
Глава Пентагона заявил о готовности к операции по свержению «друга Лукашенко»

Пит Хегсет готов задействовать для выполнения этой задачи все ресурсы американской армии.

Вашингтон может принять решение о свержении режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Об этом в эфире Fox News заявил министр обороны США Пит Хегсет, отметив готовность Белого дома задействовать для выполнения этой задачи все ресурсы американской армии. «Решение о возможной смене режима в Венесуэле остается на уровне президента [Дональда Трампа]», — подчеркнул глава Пентагона.

Хегсет подтвердил, что администрация США открыто стремится к отстранению от власти Николаса Мадуро, которого он назвал «главарем наркоторгового государства». Министр напомнил, что Вашингтон назначил награду в $50 млн за информацию, способствующую его поимке, и обвинил венесуэльского президента в причастности к наркоторговле, которая «напрямую затронула американский народ».

Утром 2 сентября американские военные потопили судно в южной части Карибского моря, следовавшее, по данным властей США, из Венесуэлы с грузом наркотиков. Как заявил Дональд Трамп, на борту находились «наркотеррористы» из группировки Tren de Aragua, которая действует в интересах Мадуро и замешана в наркотрафике, секс-трафике и убийствах. В результате удара погибли 11 человек.

Данная операция стала частью более широкой военной кампании. В конце августа Трамп распорядился направить в регион ударную группу в составе ракетного крейсера, трех эсминцев, подводной лодки десантных кораблей с 4,5 тысячами военнослужащих для борьбы с наркокартелями.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов