Когда в Беларуси появятся номера без привязки к регионам
- 3.09.2025, 21:18
В ГАИ дали ответ.
Минские автомобилисты ездят с номерами, которые заканчиваются на семерку и восьмерку. Оставшаяся в запасе девятка может достаться представителями Минской области, предполагают в ГАИ, пишет av.by.
После этого предстоит решить, что делать с номерными знаками дальше.
Сейчас в Беларуси прорабатывают вопрос о создании общих автономеров, без привязки к региону. Такая техническая возможность есть, но необходимости в этом пока нет.
Как сообщил начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков, пока комбинаций хватает и «в ближайшие пять лет вопрос отказа от региональной принадлежности авто рассматриваться не будет».
Несмотря на это представитель Госавтоинспекции рассказал, как могут выглядеть белорусские автомобильные номера в будущем. Предполагается, что они будут содержать три цифры и четыре буквы. Это позволит надолго обеспечить машины знаками и впредь не возвращаться к этому вопросу.
К тому же современные технологии дают возможность инспекторам видеть, из какого региона авто, и без спецобозначений.