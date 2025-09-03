закрыть
3 сентября 2025
Когда в Беларуси появятся номера без привязки к регионам

  • 3.09.2025, 21:18
Когда в Беларуси появятся номера без привязки к регионам

В ГАИ дали ответ.

Минские автомобилисты ездят с номерами, которые заканчиваются на семерку и восьмерку. Оставшаяся в запасе девятка может достаться представителями Минской области, предполагают в ГАИ, пишет av.by.

После этого предстоит решить, что делать с номерными знаками дальше.

Сейчас в Беларуси прорабатывают вопрос о создании общих автономеров, без привязки к региону. Такая техническая возможность есть, но необходимости в этом пока нет.

Как сообщил начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков, пока комбинаций хватает и «в ближайшие пять лет вопрос отказа от региональной принадлежности авто рассматриваться не будет».

Несмотря на это представитель Госавтоинспекции рассказал, как могут выглядеть белорусские автомобильные номера в будущем. Предполагается, что они будут содержать три цифры и четыре буквы. Это позволит надолго обеспечить машины знаками и впредь не возвращаться к этому вопросу.

К тому же современные технологии дают возможность инспекторам видеть, из какого региона авто, и без спецобозначений.

