3 сентября 2025, среда, 21:50
Россияне начали экономить на молочных продуктах

  • 3.09.2025, 21:32
Покупательная способность продолжает уменьшаться.

Жители России стали покупать меньше молочных продуктов из-за подорожания, сообщили участники рынка на конференции DairyTrader. По их словам, экономика предприятий требует повышения цен еще в среднем на 5% в ближайшее время, однако такие меры грозят дальнейшим падением потребления. Один из крупных игроков привел в пример сливочное масло, которое до сих пор плохо покупают после рекордного за 17 лет скачка цен, зафиксированного прошлой осенью, несмотря на действующие скидки.

«Мы видим снижение спроса. Такое медленное, постепенное, к месяцу 1-2%. И это плохой тренд, плохой сигнал — значит, покупательская способность продолжает уменьшаться. Начинает деградировать спрос на питьевые йогурты. Думаю, что на ложковые то же самое будет», — отметил спикер. Тенденцию на сокращение потребления молочных продуктов подтвердили практически все участники конференции. На данный момент самую серьезную озабоченность вызывает спрос на сыр, упавший в июле на 7% в годовом выражении, сообщили переработчики.

За год молочные продукты в России подорожали в среднем на 24,3%, подсчитал сервис «Ценозавр». Самый большой рост цен показало сливочное масло (+38,5%), упаковка которого обходится примерно в 270,1 рубля. Не слишком отстает сметана (+32,8% за 200 г). Далее идут молоко (+23,1% за 0,9 л), сливки (+20%) и творог (+18,6%). Замыкает топ твердый сыр (+12,7%).

Глава Молочного союза России Людмила Маницкая связывала подорожание продукции с инфляцией и увеличением себестоимости производства: ростом цен на корма, электроэнергию, упаковку и логистику.

Ранее сообщалось, что россияне стали отказываться от картофеля, рост цен на который превысил 170% год к году и установил рекорд за 23 года доступной официальной статистики. В целях экономии им пришлось переключиться на хлеб, макаронные изделия и крупы, отмечали в «Центре развития» Высшей школы экономики.

По данным Росстата, на 25 августа годовая продовольственная инфляция в России составляла 9,94%.

