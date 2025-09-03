Узбекистан направил России ноту после видео, где таксиста назвали рабом

Узбекистан направил России ноту после видео, где таксиста назвали рабом2
Поведение россиянина возмутило пользователей соцсетей.
Узбекистан направил России ноту после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором один мужчина кричит на другого, называя его рабом, сообщает kun.uz. Ролик опубликовало издание Minval, по информации kun.uz, мужчина на кадрах — таксист, а само видео снято в Московской области.
О направленной ноте заявил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов. Она содержит просьбу установить личность мужчины, оскорбившего узбекского мигранта, и принять к нему меры.
«МИД регулярно отслеживает публикации в СМИ и соцсетях и взаимодействует с компетентными органами зарубежных стран для принятия мер по выявленным фактам. В частности, по ситуации, вызвавшей широкий резонанс в августе, также ведется расследование», — говорится в заявлении.
Бурхонов подчеркнул, что вне зависимости от того, где находятся граждане Узбекистана, они, согласно законодательству страны, находятся под охраной.
В июне власти Узбекистана выразили протест из-за обращения с мигрантами после рейда ОМОН в московских Сокольниках, где задержали до шести человек из-за проблем с документами.
Узбекская сторона призвала в том числе уважать права граждан и не унижать их честь и достоинство. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва внимательно рассматривает информацию, содержащуюся в ноте посольства Узбекистана в России и подчеркнула, что у стран «прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства».