Узбекистан направил России ноту после видео, где таксиста назвали рабом 2 3.09.2025, 21:52

Поведение россиянина возмутило пользователей соцсетей.

Узбекистан направил России ноту после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором один мужчина кричит на другого, называя его рабом, сообщает kun.uz. Ролик опубликовало издание Minval, по информации kun.uz, мужчина на кадрах — таксист, а само видео снято в Московской области.

О направленной ноте заявил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов. Она содержит просьбу установить личность мужчины, оскорбившего узбекского мигранта, и принять к нему меры.

«МИД регулярно отслеживает публикации в СМИ и соцсетях и взаимодействует с компетентными органами зарубежных стран для принятия мер по выявленным фактам. В частности, по ситуации, вызвавшей широкий резонанс в августе, также ведется расследование», — говорится в заявлении.

Бурхонов подчеркнул, что вне зависимости от того, где находятся граждане Узбекистана, они, согласно законодательству страны, находятся под охраной.

В июне власти Узбекистана выразили протест из-за обращения с мигрантами после рейда ОМОН в московских Сокольниках, где задержали до шести человек из-за проблем с документами.

Узбекская сторона призвала в том числе уважать права граждан и не унижать их честь и достоинство. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва внимательно рассматривает информацию, содержащуюся в ноте посольства Узбекистана в России и подчеркнула, что у стран «прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства».

