В Беларуси продают завод по производству обуви

В Беларуси продают завод по производству обуви1
- 3.09.2025, 22:04
Ему больше 20 лет.
В Беларуси выставили на аукцион завод, который изготавливает известную армейскую обувь и тактическую экипировку.
Речь идет о двух производственных корпусах в Барановичах, заметил Blizko.by.
Продаваемые активы включают 3-этажное и 4-этажное здания общей площадью более 13,5 тыс. м2.
Продавцом выступает компания «Актив шуз», которая уже более 20 лет производит продукцию под знаменитым брендом Garsing.
Несмотря на то, что бренд зарегистрирован в России, его пошивом занимаются в Беларуси. Предприятие долгие годы является ключевым поставщиком спецобуви и снаряжения для МЧС, МВД, Вооруженных Сил и других ведомств обеих стран.
Стартовая цена лотов – Br4,2 млн и Br8,18 млн. С учетом комиссии организатору общая минимальная стоимость покупки составит около $4,45 млн.
Торги назначены на 29 сентября. Они пройдут на аукционной площадке ИПМ-Торги.