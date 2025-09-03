В Беларуси продают завод по производству обуви 1 3.09.2025, 22:04

Ему больше 20 лет.

В Беларуси выставили на аукцион завод, который изготавливает известную армейскую обувь и тактическую экипировку.

Речь идет о двух производственных корпусах в Барановичах, заметил Blizko.by.

Продаваемые активы включают 3-этажное и 4-этажное здания общей площадью более 13,5 тыс. м2.

Фото: ipmtorgi.by

Продавцом выступает компания «Актив шуз», которая уже более 20 лет производит продукцию под знаменитым брендом Garsing.

Фото: ipmtorgi.by

Несмотря на то, что бренд зарегистрирован в России, его пошивом занимаются в Беларуси. Предприятие долгие годы является ключевым поставщиком спецобуви и снаряжения для МЧС, МВД, Вооруженных Сил и других ведомств обеих стран.

Фото: ipmtorgi.by

Стартовая цена лотов – Br4,2 млн и Br8,18 млн. С учетом комиссии организатору общая минимальная стоимость покупки составит около $4,45 млн.

Торги назначены на 29 сентября. Они пройдут на аукционной площадке ИПМ-Торги.

