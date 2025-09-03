В Вилейском районе тракторист творчески подделал водительские права

В Вилейском районе тракторист творчески подделал водительские права3
- 3.09.2025, 22:17
Фотофакт.
В Вилейском районе милиция проводила проверку документов у водителей. Один из них, мужчина 1976 года рождения, который ехал на тракторе МТЗ, показал удостоверение тракториста-машиниста, однако у силовиков возникли сомнения в его подлинности.
Документ направили на экспертизу. Специалисты в ходе ее определили, что удостоверение было подделано: в нем поставили другую фотографию и исправляли дату рождения — к «4» добавлены штрихи, чтобы получилось «8».
Мужчина признался, что несколько лет назад его лишили прав, поэтому он взял удостоверение своего отца, заменил фотографию и подправил год рождения, надеясь, что это останется незамеченным.
Сейчас материалы дела передали в Вилейский районный отдел Следственного комитета для правовой оценки.