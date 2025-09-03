закрыть
3 сентября 2025, среда, 23:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп приказал усилить армию США в ответ на сближение России и Китая

3
  • 3.09.2025, 22:54
Трамп приказал усилить армию США в ответ на сближение России и Китая

Ранее президент США обвинил Путина, Си и Ким Чен Ына в «заговоре против США».

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить американские вооруженные силы к масштабной перестройке и укреплению военного потенциала на фоне усиливающегося сотрудничества России и Китая. Об этом заявил министр обороны Пит Хегсет в эфире Fox News, передает The Moscow Times.

По словам главы Пентагона, сближение Москвы и Пекина стало результатом «слабости предыдущей администрации», что привело к подрыву позиций США в мире. «Именно поэтому президент Трамп поручил нам в Министерстве обороны возродить воинский дух, обновить вооруженные силы и вернуть эффективное сдерживание», — подчеркнул Хегсет.

Министр отметил, что Вашингтон не стремится к конфликту, однако обязан обеспечить все необходимые средства для защиты американцев. «Мы ясно дали это понять Китаю, России и другим: готовность предотвращает войну. Наличие силы гарантирует безопасность наших граждан», — сказал он. По словам Хегсета, модернизация коснется всех сфер — от космоса до морских глубин.

Парад в Пекине в честь 80-летия победы в войне с Японией и окончания Второй мировой глава Пентагона также назвал «следствием упущений прежней администрации США». При этом министр обороны подчеркнул, что у Трампа «сохраняются хорошие личные отношения» с Си Цзиньпином, а для снижения возможных рисков Вашингтон в первую очередь будет задействовать дипломатию.

Ранее Дональд Трамп на фоне военного парада в Пекине обвинил Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в «заговоре против США». «Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Америки», — написал он в соцсети Truth Social, обращаясь к председателю КНР. При этом президент напомнил, что США сыграли ключевую роль в освобождении Китая от японской оккупации во время Второй мировой войны.

Накануне парада в Пекине прошел саммит ШОС с участием лидеров более 20 стран. Си Цзиньпин в рамках встречи призвал к формированию «многополярного мира» без блокового противостояния и политики силы. На самом параде Си заявил, что человечество стоит перед выбором между миром и войной и лишь равноправие государств, по его мнению, позволит избежать новых конфликтов.

The Wall Street Journal писала, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали сплоченность, ставшую вызовом внешней политике США. Bloomberg со ссылкой на мнение аналитиков отмечал, что встречи Си с Путиным и Моди показали стремление Пекина создать новый центр силы, альтернативный американскому влиянию.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов