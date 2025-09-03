Трамп приказал усилить армию США в ответ на сближение России и Китая 3 3.09.2025, 22:54

Ранее президент США обвинил Путина, Си и Ким Чен Ына в «заговоре против США».

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить американские вооруженные силы к масштабной перестройке и укреплению военного потенциала на фоне усиливающегося сотрудничества России и Китая. Об этом заявил министр обороны Пит Хегсет в эфире Fox News, передает The Moscow Times.

По словам главы Пентагона, сближение Москвы и Пекина стало результатом «слабости предыдущей администрации», что привело к подрыву позиций США в мире. «Именно поэтому президент Трамп поручил нам в Министерстве обороны возродить воинский дух, обновить вооруженные силы и вернуть эффективное сдерживание», — подчеркнул Хегсет.

Министр отметил, что Вашингтон не стремится к конфликту, однако обязан обеспечить все необходимые средства для защиты американцев. «Мы ясно дали это понять Китаю, России и другим: готовность предотвращает войну. Наличие силы гарантирует безопасность наших граждан», — сказал он. По словам Хегсета, модернизация коснется всех сфер — от космоса до морских глубин.

Парад в Пекине в честь 80-летия победы в войне с Японией и окончания Второй мировой глава Пентагона также назвал «следствием упущений прежней администрации США». При этом министр обороны подчеркнул, что у Трампа «сохраняются хорошие личные отношения» с Си Цзиньпином, а для снижения возможных рисков Вашингтон в первую очередь будет задействовать дипломатию.

Ранее Дональд Трамп на фоне военного парада в Пекине обвинил Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в «заговоре против США». «Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Америки», — написал он в соцсети Truth Social, обращаясь к председателю КНР. При этом президент напомнил, что США сыграли ключевую роль в освобождении Китая от японской оккупации во время Второй мировой войны.

Накануне парада в Пекине прошел саммит ШОС с участием лидеров более 20 стран. Си Цзиньпин в рамках встречи призвал к формированию «многополярного мира» без блокового противостояния и политики силы. На самом параде Си заявил, что человечество стоит перед выбором между миром и войной и лишь равноправие государств, по его мнению, позволит избежать новых конфликтов.

The Wall Street Journal писала, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали сплоченность, ставшую вызовом внешней политике США. Bloomberg со ссылкой на мнение аналитиков отмечал, что встречи Си с Путиным и Моди показали стремление Пекина создать новый центр силы, альтернативный американскому влиянию.

