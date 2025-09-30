Через какую страну белорусам быстрее выехать в ЕС?
- 30.09.2025, 0:59
Проблемы существуют по всем направлениям, но кое-где они более серьезные.
После открытия границы Польша не ускорила прием автомобилей – по-прежнему отрабатывает где-то половину пропускной способности, отметил в эфире СТВ председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.
Однако, по его словам, это направление можно назвать наименее проблемным.
«Я хотел бы отметить: все равно это лучше, чем работают литовцы и латыши. Вот у них в самом деле итальянская забастовка – не больше 100 грузовиков принимают к себе. И по легковому направлению тоже ограничено», – объяснил глава ГТК.
По его словам, такая ситуация складывается уже традиционно, лишь недавнее закрытие польской границы на время изменило расклад.