Украинские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира 30.09.2025, 1:26

В Раду внесли инициативу.

В базе законопроектов Верховной Рады появился проект постановления об обращении парламента Украины в Нобелевский комитет по выдвижению кандидатуры президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Текст документа не приводится. Он находится в статусе «на рассмотрении руководства» Рады. Инициаторами законопроекта стали пять народных депутатов, причем с президентской партией «Слуга народа» связан только один из них.

Двое из авторов инициативы являются депутатами от партии «За будущее», один — от «Украинского объединения патриотов» и еще один — от «Обновления Украины».

До Украины с предложением выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира выступили власти нескольких стран: среди них Израиль, Пакистан, Камбоджа, Габон, Руанда, Армения и Азербайджан. Американский лидер в той или иной мере внес или пытается внести вклад в разрешение конфликтов в нескольких из этих стран.

Сам Трамп не раз заявлял, что завершил «семь войн».

