В Беларуси создали «умный» дом на колесах
- 30.09.2025, 5:12
Как в американском фильме.
Предприятие «МАЗ-Купава» готовится выпустить свой автодом, сообщил в эфире СТВ генеральный директор предприятия Виталий Якубов.
«Это будет полный дом на колесах с системой умный дом, где можно жить, ночевать. На нем можно путешествовать», – пообещал он.
Транспорт создан на базе шасси Минского автомобильного завода. Полная масса – до 3,5 тонны.
Представить новинку хотят уже в ноябре – ее покажут на выставках.
Как отметила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, автодом может особенно полюбиться белорусским туристам.
«Люди тоже любят отдыхать на природе. Есть возможность – у нас замечательные озера, леса. Поэтому я думаю, что эта тема будет очень востребована», – отметила она.