В Беларуси создали «умный» дом на колесах 30.09.2025, 5:12

Иллюстрационное фото

Как в американском фильме.

Предприятие «МАЗ-Купава» готовится выпустить свой автодом, сообщил в эфире СТВ генеральный директор предприятия Виталий Якубов.

«Это будет полный дом на колесах с системой умный дом, где можно жить, ночевать. На нем можно путешествовать», – пообещал он.

Транспорт создан на базе шасси Минского автомобильного завода. Полная масса – до 3,5 тонны.

Представить новинку хотят уже в ноябре – ее покажут на выставках.

Как отметила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, автодом может особенно полюбиться белорусским туристам.

«Люди тоже любят отдыхать на природе. Есть возможность – у нас замечательные озера, леса. Поэтому я думаю, что эта тема будет очень востребована», – отметила она.

