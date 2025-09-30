Украинские HIMARS «выключили» свет в Белгороде 30.09.2025, 7:32

Ракеты разрушили фундамент здания с газотурбинными установками на ТЭЦ.

При атаке ВСУ на Белгородскую ТЭЦ четыре ракеты HIMARS разрушили основание здания с газотурбинными установками. Также загорелся главный корпус станции, сообщили источники ASTRA в экстренных службах региона.

Генерация электричества была остановлена, ТЭЦ работает только на подачу горячей воды.

Еще один HIMARS прилетел в электроподстанцию в селе Ближняя Игуменка в Белгородском районе и повредил трансформаторы и ЛЭП.

По данным ASTRA, после удара по ТЭЦ без электроэнергии сразу же остались более 20 тысяч человек. После этого, чтобы снизить нагрузку на основную подстанцию, от электроснабжения отключили более 400 населенных пунктов области.

Всего ночью без света остались более 160 тысяч жителей.

Также после удара оказались обесточены более 1800 трансформаторных пунктов на 6–10 кВ, перестала работать часть системы оповещения, светофоры и АЗС.

По данным губернатора, свет до сих пор отсутствует у 77 тысяч человек. Также есть нарушения в подаче электроэнергии, водоснабжении и водоотведении в 10 муниципалитетах региона.

