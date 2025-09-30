Крах кремлевских додонов Telegram-канал «СерпомПо»

30.09.2025, 7:39

Майа Санду

фото: GettyImages

Разгром, разгром, разгром.

Таково впечатление от прошедших в Молдове выборов в парламент.

Европейская партия Майи Санду получила по итогам голосования абсолютное большинство, кремлевские додоны разбиты.

Кто-то пишет о «поражении Кириенко», другие говорят, что правящим в России путинцам не помогли ни подкуп избирателей, ни пропаганда за российские деньги, ни специфическое голосование в Приднестровье. Но это все детали. Может быть верные, может быть, нет.

Дело, однако, в ином – выборы в Молдове подтвердили то, что давно известно - никто в странах бывшего СССР не рассматривает созданную Путиным и его группой в России систему - гниющую, разваливающуюся коррупционную помойку, как вдохновляющий пример для собственного развития. Все с ужасом смотрят, до чего докатилась в 2014-м году и 24 февраля эта система, в какую беду она втянула части некогда единой страны, разорвав народы, уничтожив единое гуманитарное пространство.

В этом смысле Молдова – еще один пример бесперспективности попыток поставить кого-то «в хвост» путинской системе.

Причем, обратите внимание, что речь идет о странах с разным политическим устройством – от парламентских (Армения, Молдова) до авторитарных (Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и др.) и прочих, скажем так, не совсем демократических.

Даже замазанный кровью, пропахший пыточной Окрестина негодяй Лукашенко, место которому на скамье подсудимых (верим, что он там будет), и тот косит глазом в сторону Америки.

Т.е. никому российская закатная «модель» не нужна, никто не хочет «интегрироваться», но все, разумеется, готовы, иметь отношения на равноправной основе, не допуская вмешательства в свои внутренние дела.

Умный руководитель мог бы сделать из этого многократно подтвержденного в течение лет (в том числе и военных) опыта, вывод, что не надо зря тратить силы, чтобы повернуть реку вспять, главные усилия должны быть направлены на изменение жизни в своей страны – прекращение репрессий, открытие дороги свободе в экономике, политике, искусстве. И, разумеется, через безусловное прекращение огня, завершение побоища, устроенного 24 февраля, устранение его последствий.

Но все это не для путинцев – эта гниющая, крикливая, наглая, самонадеянная, трусливая, сходящая с исторической сцены конструкция не способна сделать вывод о собственной непригодности для развития России (последнее, впрочем, было ясно с первого дня ее создания). Как и сам ее «лидер» - случайный персонаж, возомнивший себя невесть кем. Поэтому он и его увешанная орденами дрожащая державная чернь не успокоятся – они продолжат тянуть Россию в могилу.

Но в итоге все равно уйдут, и для России откроется новый шанс стать нормальной, открытым миру государством для всех людей, а не только для оторванной от жизни верхушки.

