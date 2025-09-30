Синоптики обещают белорусам гололед 30.09.2025, 7:54

3,154

Как изменится погода в октябре.

В Беларусь из-за антициклона Петралили в первые дни октября продолжит поступать воздушная масса арктического происхождения, рассказали в Белгидрометцентре, пишет БелТА.

Температура воздуха в некоторых районах будет на 1–6°C ниже климатической нормы.

В начале октября ночью во многих местах (3-го числа преимущественно по юго-западу) ожидаются заморозки – от 0 до -5°C.

"На остальной территории минимальные значения температуры воздуха составят +1–7°C. Дневные максимумы будут колебаться от +6–8°C до +11–14°C. Несмотря на повышенный фон атмосферного давления, облаков будет много, поэтому без осадков не обойдется", – рассказали синоптики.

В среду, 1 октября, преимущественно без них. Ночью на большей части территории Беларуси ожидаются заморозки до – -5°C. Днем воздух прогреется до +8–14°C.

В ночь на 2 октября по юго-востоку, а днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В утренние часы возможны туман и гололед. Ночью продолжатся заморозки. Днем температура составит +6–13°C.

В пятницу также будут кратковременные дожди, утром и ночью – слабый туман и гололед, по юго-западу – с заморозками. Днем ожидается +6…11°C.

В ближайший уик-энд в Беларуси слегка потеплеет, но будет дождливо. По ночам сохранятся легкие заморозки, туманы и гололедные явления.

В субботу местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +1–8°C. При прояснениях по западу будут заморозки до -2°C. Днем – от +8 до +14°C, по югу и юго-востоку – и вовсе до +16°C.

В воскресенье, 5 октября, также дождливо и туманно, но уже без заморозков. Температура воздуха в темное время суток будет +3–9°C, днем – +8–15°C.

