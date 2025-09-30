«Мы уверены: это был поджог» 4 30.09.2025, 8:25

4,158

Трагедия уничтожила 17 лет работы фермеров — сгорели коровы с телятами.

На подъезде к участку семьи Сенько открывается пасторальная картина: еще зеленое сентябрьское поле, на котором тихо пасутся несколько совсем молоденьких коров. Но стоит приблизиться к дому, запах гари практически сбивает с ног, быстро пронизывая одежду. Пожар, вспыхнувший на ферме в ночь с 21 на 22 сентября, стал для семьи настоящей трагедией. Дым не развеялся даже спустя четверо суток, а разбирать завалы хозяевам разрешили только сейчас, пишет «Онлайнер».

К счастью, люди не пострадали: Татьяна, ее мама, муж Федор и трое детей остались целы. Но в огне погибли 28 коров и телят — не только единственный источник дохода, но и любимцы семьи. Хозяева убеждены: причиной их горя стал поджог.

«В животных была моя душа»

На подъезде к дому журналистов встречает Татьяна. За последнюю неделю домой к фермерам постоянно приезжают новые люди — в основном чтобы предложить помощь. Телефон женщины тоже не смолкает: о беде, пришедшей в семью Сенько, уже знают по всему району.

«Представляете, одна женщина пришла к нам под дождем через поле и принесла еду: большую кастрюлю гречки с курицей. Сказала, что понимает: нам сейчас не до готовки», — утирая слезы, говорит хозяйка фермы.

Татьяна рассказывает, что она единственный ребенок, жила с родителями в Минске, но много времени проводила в деревне у бабушки с дедушкой. Они жили здесь, в Лошанах, на этом самом участке.

«У меня высшее педагогическое образование, до этого окончила колледж искусств — по образованию я музыкант, — рассказывает героиня, проводя гостей по полю. — Несмотря на учебу в городе, выросла я здесь. У нас всегда были коровы, я так все это любила! Душа моя была в животных. Потом я вышла замуж, мой муж — военный. А через девять месяцев умер папа, и мы переехали сюда: нужно было помогать маме и бабушке с хозяйством. Решили, что продолжим дело родителей, но уже в бо́льших масштабах».

Так и началась фермерская жизнь семьи. Коровы, овечки, куры — всем занимались только Татьяна и Федор. Когда в семье появились дети, справляться стало чуть легче: Виталик с Эвелиной с детства помогали маме и папе.

«Сперва коров у нас было три. Самой старой — Зойке — этой зимой должно было исполниться 15 лет. Она мне даже двойню приводила, после родов я всегда ее выхаживала… Телочек мы никогда не резали, не продавали, они все оставались у нас. С нашими коровами я могла и кофе попить, и по телефону поговорить. Они у нас все хорошие, — грустно улыбается Татьяна. —

Понимаете, дело даже не в деньгах. Все это нужно любить. Бывало, что после тяжелого дня еле доходишь до кровати, но ты счастлив. Животные ведь намного лучше некоторых людей. Они понимают больше и никогда тебя не обидят».

«В ту ночь в хлеву были 29 коров и телят»

Мы проходим по двору — на нас тут же бурно реагируют несколько сторожевых собак. Хозяйка рассказывает, что только сегодня псы начали подавать голос — все дни после случившегося они молчали.

«Лежали скрутившись», — тихо говорит Татьяна.

Трагедия, которая навсегда изменила жизнь семьи, случилась в ночь с 21 на 22 сентября, с прошлого воскресенья на понедельник. Вспыхнувший пожар охватил сарай, где были животные, и стоги сена, лежавшие рядом.

«Я приехал в час ночи, допоздна занимался машиной, — рассказывает Федор. — По дороге видно наше хозяйство — когда еду, всегда смотрю. Но была тишина. Как ни крути, я бы почувствовал запах или услышал крик. И все, пошел спать… А потом, примерно в 03:20, нам в окно постучали сотрудники МЧС и посветили фонариком.

Когда выбежали, первое, о чем подумали: коровы… Увидел зарево, крыша сеновала горит, но сарай еще стоял. Побежал внутрь, начал кричать, что нужно выводить коров. За мной прибежал пожарный, схватил и сказал, что тут никого нет. Я спросил: как нет, выгнали или что? Там же живые коровы! Меня вытолкнули и сказали, что никого нет».

— Не боялись заходить в сарай?

— Нет! Если бы коровы были живы, я бы выводила их даже из горящего! — тут же эмоционально говорит женщина.

В сарае, с горечью рассказывают хозяева, в ту ночь были 29 животных: 16 коров и телята. По словам Татьяны, коровы выломали калитку, но выйти во двор почему-то не смогли.

«Сарай не был закрыт: из-за теплых ночей там было душно. И на всякий пожарный мы раскрывали двери: вдруг что-то случится? Да и выгонять коров так было легче, они же у нас даже без привязи стояли. А вот зимой да, у нас все плотно закрыто: холодно же, мороз».

По словам Татьяны, пожарные приехали около 02:40 — всего на месте было восемь машин, еще две кареты скорой. Вызвали помощь с «Линии Сталина»: историко-культурный комплекс находится совсем рядом, даже слышно звук импровизированных выстрелов.

«Даже сотрудники МЧС, которые проработали 26 лет, говорили, что такое видят впервые. Из соседей никто не подходил: может, все спали…».

Тушили пожар вплоть до вечера вторника, а чтобы хватило воды, пришлось даже использовать водоем из садового товарищества неподалеку. Вода до сих пор осталась в некоторых местах на участке.

«Смотрите, вот корова, которая выходила… — указывает Татьяна на обгоревшее тело животного, лежащее прямо у входа. — На это нельзя смотреть без слез! Мы никого не покупали… Всех растили сами, они здесь родились и здесь же умерли…».

«Мы уверены: это был поджог»

За несколько часов до нашего приезда на месте работали следователи: по факту случившегося, говорят фермеры, возбуждено уголовное дело.

«Сгорело практически все хозяйство: коровы, телята, 250 рулонов сена, которое летом мы заготавливали вместе с сыном, зерно».

Татьяна рассказывает, что только на четвертые сутки им разрешили вывезти останки погибших животных и разбирать то, что осталось от некогда большого хозяйства. Сейчас вокруг остатки тлеющей крыши и сена. Но самое страшное — внутри сарая: повсюду лежат обугленные тела животных.

«Просто ходишь и смотришь… Это чувство не описать словами, будто что-то полностью вырвано из груди. Первые сутки я находилась в шоке, на вторые начала потихоньку осознавать, а вчера до меня полностью дошло: некого доить, кормить, заводить. Ложишься, закрываешь глаза, и все, что видишь, — это коровы. Я выплакала столько, что у меня уже просто не осталось слез».

По большой территории ездит трактор, но разбирать завалы приходится и руками. На месте работают люди: хозяин фермы с сыном и еще несколько человек, которые вызвались помочь семье. Своими руками Федор разбирает то, что когда-то сам строил.

«Только начали разбирать. Двигаем трактором: крыша от сарая упала на сено, металл не дает ему догореть. Мы устали дышать этим дымом, в нем весь дом», — объясняет Татьяна.

На пару минут к маме подходит 14-летний сын. Руки Виталика покрыты сажей. Парнишка скромно говорит, что физически трудиться ему не тяжело.

Примерно с 6—8 лет мальчик активно помогает родителям на ферме. Среди коров, говорит он, даже были любимицы: Золушка, Зойка… При упоминании имен животных, у подростка резко обрывается голос.

«Помню, как мама прибежала в ту ночь и сказала бабушке, что у нас больше ничего нет. Мы с сестрой резко встали, прибежали в сарай… Видели, что все тушат. Они [коровы] лежат… и больше никогда не встанут.

Все сгорело, все труды».

«Когда я пришла, окон в сарае уже не было. Мы подошли посмотреть: все уже лежали. Мы просто ходили вокруг и рыдали. За что? Я не понимаю, почему все так», — эмоционально говорит 15-летняя Эвелина.

Что же могло случиться? Основная версия, которую рассматривает семья, — это поджог. Вопрос, кто и зачем мог бы это сделать, остается открытым. Возможно, ответ на него даст следствие.

«Информация про поджог взялась из-за того, что были найдены следы чего-то химического. Во-вторых, коровы сгорели дотла — одни кости! При этом деревянный пол остался цел. Доили коров мы только вручную, сарай обесточен. Проводки еще не было, для этого нужны техусловия. Мы обмерили землю 28 мая и ждали документы…».

— Когда нам было нужно, разматывали, включали, работали и выключали удлинитель. Здесь, где сено, вообще ничего не было, — показывает рукой Федор. — Все металлическое и большой навес в 24 метра.

— Возможно, кто-то курил рядом?

— В час-два ночи и в трех точках? Когда мы прибежали, в двух сторонах уже все выгорело дотла. Я уверен, что это поджог. Мне говорили, что сено может воспламеняться внутри само по себе из-за какого-то химического процесса. Но я в это не поверю, потому что лично его заготавливал. Когда-то было такое, что я как-то чуть-чуть его не досушил и скрутил. Вышел и наутро почувствовал запах прелого сена. Засунул руку, а оно горячее — раскатывали и заново все пересушивали.

Если информация о поджоге подтвердится, то главное, чего хочет Татьяна, — это посмотреть в глаза тому, кто это сделал. И задать единственный вопрос: за что?

«А если даже не найдут, то верю: ему вернется и будет в 10 раз сложнее, чем было моим коровам», — холодно говорит хозяйка.

«Мы остались без работы»

Всем большим хозяйством Татьяна и Федор занимались вдвоем: кормили, лечили, осеменяли коров. Хозяева рассказывают, что у них покупали молоко, сено, зерно и даже навоз. Ферма — единственный источник дохода многодетной семьи.

— На данный момент мы остались без работы. Вот стоит прицеп с навозом, который я должен был отвезти. Но с этим горем никуда не везется, — сухо говорит мужчина. — Мы зарабатывали каждый день — от 20 рублей. За молоком к нам приезжали даже из Минска! Теперь же ничего нет…

— Как-то оценивали ущерб?

— Мы ведем учет, ведь все просто: продали — значит, заработали. Вот здесь у меня лежало 250 рулонов сена. Один продаю за 150 рублей. Вот и получается, что только за сено около 37,5 тыс. Среди моих клиентов даже «Белгосцирк», вчера должны были приехать и забрать. Оказалось, они даже не знали, — рассказывает Федор.

Коровы, замеченные на въезде, тоже принадлежат семье. Это шесть молодых телочек, которые жили в отдельном помещении и поэтому не пострадали в пожаре. Благодаря действиям МЧС второй сарай остался цел. А еще немного, и огонь мог бы перекинуться на дом, где живет семья: даже навскидку расстояние совсем небольшое.

Пошли в сарай, где теперь поселился Никифор — единственный из 29 животных, кто смог спастись из горящего помещения. То, что он жив и остался совершенно цел, Федор и Татьяна называют чудом.

«Самое странное, что он стоял с мамкой в середине сарая. Как он выбежал? — пожимает плечами Федор. — На нем нет ничего: ни огаринки, ни царапинки. Мамка сгорела, а он выжил!»

«Единственный свидетель, который ничего не может рассказать. Решили, что он будет нашим талисманом. Еще двоих телят мы не нашли — надеемся, что они могут быть где-нибудь в кустах. А вдруг они уцелели? Пусть даже они полуобгорелые и покалеченные, но лишь бы живые — я их вылечу».

Спасенному бычку всего два месяца, он все еще «молочный». Учитывая, что вживую не осталось ни одной кормящей коровы, сейчас теленка приходится кормить вручную. Для этого каждый день жительница соседней деревни привозит Татьяне по 15 литров коровьего молока — иначе пока никак.

Горевать, рассказывают фермеры, особо и некогда. Учитывая, что остались несколько коров, близятся холода и нужно где-то хранить сено и солому, надо как можно быстрее начинать стройку.

«На злость всем врагам мы будем строить заново. Сдаваться мы не собираемся», — уверенно говорит Федор.

Сколько конкретно денег нужно, пока представить сложно. Федор объясняет, что хочет делать все сам: он строитель по образованию, так что навыки позволяют. Другой вопрос — стройматериалы, на закупку которых придется потратиться. Учитывая, что сейчас дохода у семьи не осталось, этот вопрос — самый важный.

«Мы открыли благотворительный счет, но даже не смотрели, пополняют ли его, — рассказывает Татьяна. — Конечно, строить на этом месте не будем: ассоциация плохая. Даже моя бабушка говорила, что на пожарище строиться нельзя. Если оно уже раз сгорело, то все.

Люди — и знакомые, и нет — без конца звонят и приезжают. Откликнулись и организации. Вон лежит солома — ее привезли от агрокомбината, «Минскрайтеплосеть» предоставила технику, лично приехал и предложил помощь заместитель председателя района. Сколько людей нас поддерживают! Мы очень благодарны за помощь.

Так что будем строить, будем жить».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com