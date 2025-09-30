закрыть
30 сентября 2025, вторник, 9:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дрон атаковал топливный склад Росрезерва в Тверской области РФ

  • 30.09.2025, 8:56
  • 1,618
Дрон атаковал топливный склад Росрезерва в Тверской области РФ

БПЛА упал на емкость с авиатопливом.

Украинский беспилотник упал на территорию Федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ) Локомотив в городе Бологое Тверской области страны-агрессора РФ.

Об этом во вторник, 30 сентября, сообщает российское издание Astra со ссылкой на источники в МЧС РФ.

Утверждается, что в понедельник, 29 сентября дрон упал на емкость с авиатопливом, однако ее герметичность не была нарушена.

«После удара территорию оцепили, а сотрудники МЧС занялись охлаждением топливных резервуаров», — пишет Astra.

В издании указали, что в сводке Министерства обороны РФ об атаке на Тверскую область не сообщалось.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук