Дрон атаковал топливный склад Росрезерва в Тверской области РФ 30.09.2025, 8:56

БПЛА упал на емкость с авиатопливом.

Украинский беспилотник упал на территорию Федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ) Локомотив в городе Бологое Тверской области страны-агрессора РФ.

Об этом во вторник, 30 сентября, сообщает российское издание Astra со ссылкой на источники в МЧС РФ.

Утверждается, что в понедельник, 29 сентября дрон упал на емкость с авиатопливом, однако ее герметичность не была нарушена.

«После удара территорию оцепили, а сотрудники МЧС занялись охлаждением топливных резервуаров», — пишет Astra.

В издании указали, что в сводке Министерства обороны РФ об атаке на Тверскую область не сообщалось.

