Дрон атаковал топливный склад Росрезерва в Тверской области РФ
- 30.09.2025, 8:56
БПЛА упал на емкость с авиатопливом.
Украинский беспилотник упал на территорию Федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ) Локомотив в городе Бологое Тверской области страны-агрессора РФ.
Об этом во вторник, 30 сентября, сообщает российское издание Astra со ссылкой на источники в МЧС РФ.
Утверждается, что в понедельник, 29 сентября дрон упал на емкость с авиатопливом, однако ее герметичность не была нарушена.
«После удара территорию оцепили, а сотрудники МЧС занялись охлаждением топливных резервуаров», — пишет Astra.
В издании указали, что в сводке Министерства обороны РФ об атаке на Тверскую область не сообщалось.