Белорус поймал в городском пруду рыбу из Африки

  • 30.09.2025, 9:14
Белорус поймал в городском пруду рыбу из Африки

Фотофакт.

Отправившись вечером на один из городских прудов порыбачить на «мормышинг», житель Гомеля Алексей Белоусов, помимо ротанов-головешек, поймал совершенно экзотическую для ихтиофауны Беларуси рыбку, по внешнему виду напоминающую хорошо известного аквариумистам хемихромиса-красавца (Hemichromis bimaculatus).

«Рыба не из наших краев, попалась на крючок в пруду парка «Фестивальный». После рыбалки, штудируя интернет, понял, что этот вид в приоритете обитает в водоемах Западной Африки и, скорее всего, рыбка была выпущена в пруд одним из местных аквариумистов», — рассказал Алексей порталу fishingby.com.

Рыболов попросил напомнить людям, что они в ответе за тех, кого приручили, и что избавляться от домашних питомцев путем отпускания их на волю — не лучшее решение как с моральной точки зрения, так и для местной экологии. В отличие от ротана-головешки, успешно приспособившегося к местным условиям, хемихромис-красавец не пережил бы и первого серьезного похолодания.

