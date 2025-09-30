«Половина россиян сбежится грабить Москву» 10 30.09.2025, 9:12

6,546

Большой вопрос — как Россия переживет эту зиму.

Украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью «Главреду» рассказал, как могут повлиять на Россию удары ВСУ по объектам нефтяной промышленности:

– Для России это уже больно, ведь там уже начались перебои с топливом, а приближается зима, когда традиционно увеличивается потребление энергии. Так что это вопрос месяцев, когда для России это станет критично. Если в РФ будет сохраняться дефицит топлива, топливный кризис будет усугубляться, добавятся перебои в экспорте нефти, плюс рост внутреннего потребления топлива из-за сезонного фактора, то наступление критического момента для России – это перспектива не лет, а месяцев, до года.

Большой вопрос – как Россия переживет эту зиму. Ведь чтобы выбить РФ из войны, достаточно просто организовать энергетический коллапс Москвы зимой. Если перебить газораспределительные сети Москвы и устроить энергетический коллапс при хорошем холоде, то там начнут разворачиваться очень интересные события. Половина России тогда может сбежаться грабить Москву, а это уже хорошая гражданская война. Именно на это мы должны играть.

Наша задача – сделать так, чтобы запасы России, позволяющие ей воевать, резко сокращались. Например, дефицит бюджета РФ уже больше, чем планировалось, в восемь раз. А что будет по итогам года? Дефицит бюджета в размере 8-10 триллиона рублей вместо запланированного на уровне 1,3 триллиона? Деньги России взять негде, потому что никто ей не одалживает – ни Запад, ни Китай.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com