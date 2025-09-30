Почему «Белвест» оказался при смерти? 6 30.09.2025, 9:17

Известный производитель обуви ушел в банкротство.

Компанию отдали в руки антикризисному управляющему. На спасение фирмы отвели три года. Экономист Анастасия Лузгина в комментарии «Белсату» отметила, что судьбу предприятия нельзя считать предрешенной, а проблемы бренда объяснила проигранной конкуренцией.

Витебская компания «Белвест» оказалась в финансовой яме: долги предприятия превысили 259 млн рублей, и рассчитываться по ним производитель обуви больше не может. Фирма сама обратилась в областной экономический суд, и инстанция возбудила производство по делу о несостоятельности.

В отношении должника открыто конкурсное производство на 4 месяца. Антикризисным управляющим назначено ООО «Байков и партнеры».

Экономист исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина в комментарии «Белсату» поставила диагноз «Белвесту»: не выдержал конкуренции.

«Эти проблемы связаны с очень большой конкуренцией, в том числе с Китаем. Да, «Белвест» старается выпускать обувь из натуральной кожи, которая очень дешевой не может быть. Но здесь вопрос, что выбирает потребитель. Потребителю нужна современная красивая обувь. Естественно, желательно недорогая. Видно, что здесь возникают проблемы у «Белвеста» именно с этим».

Эксперт при этом отметила, что в целом стесняться цивилизованной процедуры банкротства и санации не надо, это нормально.

«То, что компания обращается в суд и заявляет о своей финансовой несостоятельности – это обычное, естественное дело. У компании может такое случится, что у нее накапливаются долги, с которыми она не может расплатиться, и об этом она официально заявляет».

После этого можно пойти путем санации, как и произошло в истории с «Белвестом»: «В этом случае назначаются временные внешние управляющие, которые разработают какую-то новую стратегию, будут стараться вывести предприятие на нормальную работу, что позволит в перспективе расплатиться с долгами и работать безубыточно».

В целом же реанимировать бренд планируют за три года – на такой срок рассчитан предварительный план санации.

Таким образом, предприятие продолжит работать и будет барахтаться, как лягушка из притчи про молоко и масло. И если за отведенные три года санации «Белвест» не выберется из кувшина, тогда уже нависнет угроза закрытия производства.

Хотя и в этом случае смерть предприятия не неминуема: власти могут прибежать с деньгами, чтобы спасти его, говорит Лузгина.

«Такие случаи тоже в белорусской практике бывали. То есть если посчитают власти, что это очень важная компания для рынка, или для сохранения занятости людей. Периодически вспоминают тот же «МотоВелоЗавод«, какая там поддержка оказывалась и оказывается. То есть таких сценариев тоже нельзя исключать в случае с Беларусью», – говорит эксперт.

История «Белвеста» – не единственная за последнее время. В 2023 году ретейлер «Виталюр», хоть и избежал банкротства, но, чтобы расплатиться с поставщиками и кредиторами, был вынужден отдать в аренду все свои магазины, а также продать оборудование и остатки товаров «Санте».

В прошлом году экономический суд Минска начал процедуру банкротства компании «Нефтехимтрейдинг», которой принадлежала сеть АЗС «Трайпл» Юрия Чижа. Ее задолженность перед кредиторами превысила $4,5 млн.

В этом году стало известно о проблемах у «Амкодора» бизнесмена Александра Шакутина. Компанию национализировали. 18 августа на совещании с правительством Александр Лукашенко заявил: «Поскольку прежние владельцы холдинга действительно признали, что больше не могут обеспечивать возврат заимствованных средств, то есть признали, что долги взяли, вернуть не могут, мы были вынуждены принять управляющую компанию в собственность государства».

В июне незавидная участь настигла резидента китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»: процедуру банкротства начал завод «Композитные конструкции». Причем это предприятие даже не успело выйти на полную мощность работы.

Впрочем, как подчеркнула экономист Анастасия Лузгина, об эпидемии банкротства в Беларуси говорить не приходится.

«Если смотреть на макроуровне, то там нет сильно каких-то изменений. Единственное, в 2024 году был рост количества предприятий, у которых снижалась рентабельность, то есть эффективность работы», – подытожила собеседница «Белсата».

