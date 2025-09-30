СМИ: Стив Уиткофф уйдет в отставку 30.09.2025, 9:22

4,484

Спецпосланник президента США покинет пост до конца года.

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф до конца года уйдет в отставку, пишет The Times of Israel со ссылкой на источник.

Уиткофф выполняет функции специального государственного служащего, что ограничивает срок его полномочий 130 днями с возможностью их продления. По словам собеседника СМИ, спецпосланник готовится покинуть пост из-за, вероятно, скорого завершения войны в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принял план президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта в секторе Газа. Движение ХАМАС, как сообщал телеканал Al Jazeera, получило документ для изучения. Если стороны заключат сделку, Стив Уиткофф сможет «уйти изящно», добавил источник The Times of Israel.

Кроме сроков полномочий, на решение могли повлиять имиджевые риски. В августе Уиткоффа критиковали за нарушение протокола на встрече с Путиным, куда посланник Трампа прибыл без переводчика и стенографа. Reuters сообщало, что это вызвало искажения в докладах и замешательство в администрации США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com