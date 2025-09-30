«Это хорошая новость»
Эксперт объяснил, как удалось сбить российский Ми-8.
Не стоит «впадать в мечты» относительно того, что Украина может регулярно сбивать российскую авиацию беспилотниками. Такое мнение в эфире Radio NV высказал Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор запаса, комментируя сбитие российского вертолета FPV-дроном.
«Это хорошая новость. Но если посмотреть видео, то он залетал в открытую дверь, она была не закрыта. Поэтому удалось этот вертолет уничтожить. Но если мы будем верить, что можно дронами сбивать вертолеты и самолеты — это будет очень оптимистичное предположение. Да, это мастерство пилота дрона, который им управлял. И это счастливое стечение обстоятельств», — сказал Гетьман.
Эксперт добавил, что сбить дронами другие российские вертолеты, такие как Ка-52, будет значительно сложнее из‑за работы винтов и сильного потока воздуха.
«Были случаи, когда из ПЗРК сбивали крылатые ракеты. Но это не означает, что это средство, которое можно принять во внимание, чтобы в таком сбивать таким образом. Если счастливое стечение обстоятельств, то возможно это сделать. Но давайте не будем верить, что наши дроны будут сбивать всю авиацию РФ. Но я думаю, что россияне станут более внимательными. Хотя с развитием дронов можно предположить, что в конце концов мы получим такие дроны, что можно будет уничтожить в том числе и самолеты или вертолеты», — добавил Гетьман.