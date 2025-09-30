закрыть
Президент Польши предложил ужесточить критерии для получения гражданства

3
  • 30.09.2025, 9:59
  • 2,134
Президент Польши предложил ужесточить критерии для получения гражданства
Кароль Навроцкий

Что может измениться.

Президент Польши Кароль Навроцкий подал поправки в закон о гражданстве, которые предусматривают ужесточение критериев для его получения.

Об этом сообщает PAP.

Проект предусматривает продление с трех до десяти лет минимального срока непрерывного проживания в Польше, необходимого для признания иностранца польским гражданином.

«Целью проекта закона является создание условий, благоприятных для более полной интеграции иностранцев перед предоставлением им польского гражданства», — говорится в документе.

Также указывается, что интеграция в общество для иностранцев требует времени, однако действующий трехлетний срок является недостаточным.

В проекте также обращается внимание на то, что нынешний 3-летний срок проживания, необходимый для получения гражданства, «является одним из самых коротких в Европейском Союзе», что «может не обеспечить достаточного времени для овладения польским языком на уровне B1, понимания культуры и полной адаптации к социально-правовым реалиям».

«Внедрение предложенных изменений является важным для обеспечения социальной и экономической стабильности Польши в условиях динамичного роста миграции», — добавляется в проекте.

