30 сентября 2025, вторник, 10:48
В Норвегии зафиксирован дрон над газовым месторождением

2
  • 30.09.2025, 10:16
Полиция и разведка начали расследование.

В Норвегии зафиксировали пролет неизвестного беспилотника над газовым месторождением Equinor в Северном море, сообщает VG.

Сообщается, что дрон заметили сотрудники Equinor вечером в понедельник, 29 сентября.

«Сегодня (29 сентября) вечером мы получили сообщение о том, что был замечен дрон. Его заметили сотрудники», - рассказал представитель полиции.

Полиция запустила внутреннее оповещение, сотрудники сейчас собирают информацию вместе с разведкой.

«Это вопрос, который мы хотим исследовать подробнее. Это вполне естественно, учитывая сложившуюся ситуацию, с большим акцентом на этом», - добавили в полиции Норвегии.

