1
  • 30.09.2025, 10:23
  • 1,266
В Орше водитель совершил странный и «ненужный» обгон, его лишили прав на год

Видеофакт.

50-летний водитель Volkswagen Jetta обогнал медленный грузовик там, где это запрещено. Запись попала к ГАИ — его лишили прав.

Инцидент произошел.

В результате маневр закончился лишением прав на один год. Также водитель должен будет оплатить штраф в 8 базовых величин (336 рублей).

В ГАИ напоминают: на дороге с двусторонним движением при наличии в направлении движения двух и более полос движения запрещается выезжать на встречную полосу движения (п. 76 ПДД). Также обгон запрещен на обозначенных и (или) регулируемых перекрестках (п. 96.2 ПДД).

