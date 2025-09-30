В Орше водитель совершил странный и «ненужный» обгон, его лишили прав на год 1 30.09.2025, 10:23

1,266

Видеофакт.

50-летний водитель Volkswagen Jetta обогнал медленный грузовик там, где это запрещено. Запись попала к ГАИ — его лишили прав.

Инцидент произошел.

В результате маневр закончился лишением прав на один год. Также водитель должен будет оплатить штраф в 8 базовых величин (336 рублей).

В ГАИ напоминают: на дороге с двусторонним движением при наличии в направлении движения двух и более полос движения запрещается выезжать на встречную полосу движения (п. 76 ПДД). Также обгон запрещен на обозначенных и (или) регулируемых перекрестках (п. 96.2 ПДД).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com