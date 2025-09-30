В Орше водитель совершил странный и «ненужный» обгон, его лишили прав на год

В Орше водитель совершил странный и «ненужный» обгон, его лишили прав на год1
- 30.09.2025, 10:23
- 1,266
Видеофакт.
50-летний водитель Volkswagen Jetta обогнал медленный грузовик там, где это запрещено. Запись попала к ГАИ — его лишили прав.
Инцидент произошел.
В результате маневр закончился лишением прав на один год. Также водитель должен будет оплатить штраф в 8 базовых величин (336 рублей).
В ГАИ напоминают: на дороге с двусторонним движением при наличии в направлении движения двух и более полос движения запрещается выезжать на встречную полосу движения (п. 76 ПДД). Также обгон запрещен на обозначенных и (или) регулируемых перекрестках (п. 96.2 ПДД).