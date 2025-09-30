закрыть
В Беларуси будут выпускать оружие для армии РФ

  • 30.09.2025, 10:49
В Беларуси будут выпускать оружие для армии РФ

Белорусский производитель заключил контракт с Тульским патронным заводом.

Оршанский производитель автоматов, снайперских винтовок, глушителей, патронов, оптики и снаряжения «Кидма тек» заключил на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» контакт с Тульским патронным заводом.

Его подписали директор ТПЗ Сергей Лукин и директор ОАО «Кидма тек» Александр Болигатов в присутствии губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и главы Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса.

Как сообщает «Тулапресса», на выставке официально было объявлено, что это «контракт на поставку продукции гражданского назначения». Однако ранее неоднократно сообщалось, что завод «Кидма тек» работает именно на военные нужды.

«Кидма тек» (ранее называлось «БСВТ-Новые технологии») – стало одним из первых белорусских предприятий, попавших под международные санкции. Это произошло в рамках принятого в декабре 2021 года 5-го пакета Евросоюза (к нему также присоединились США, Великобритания и Канада) за организацию миграционного кризиса.

В 2024 году под санкции США попала иракская оружейная компания Black Shield, которая, как гласил документ, приобретала и перепродавала вооружение белорусской компании «Кидма тек».

Тульский патронный завод также находится под санкциями многих стран, как поставщик продукции на войну против Украины.

