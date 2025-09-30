Трамп будет с тем, кто сильнее 3 Владимир Пастухов

30.09.2025, 11:04

1,264

Зеленский обязан показать силу.

В перестроечные времена была популярная серия анекдотов про мировых лидеров. Один из них был выстроен вокруг фразы «но не знает кто». Ну что-то вроде того, что у Ширака три любовницы, одна ему изменяет, но он не знает какая. Или у Рейгана пять генералов, один из них шпион, но он не знает кто. Про Горбачева помню точно: у него было десять экономических советников, один говорил что-то умное, но он не знал кто…

Применительно к нашим реальностям я бы сказал, что в казино, которое принадлежит Трампу, за столом в карты играют трое: Россия, Украина и Европа. Кто-то один из них взял лишнюю карту, но кто именно, он не знает. Этим непониманием того, кто же все-таки вытащил из колоды удачи карту «не по чину», и объясняются сегодняшние колебания Трампа.

Еще два месяца назад (в период подготовки и проведения встречи на Аляске) Путин практически убедил Трампа, что лишнего хватил Зеленский, и что он, Путин, имеет «твердые» гарантии от господа Бога на «весь Донбасс». А при «твердых гарантиях от самого Бога» на уступки в сделках с людьми не идут.

Но то ли Бог решил пошутить, то ли то был вовсе не Бог, но пятьдесят дней (а они всплывали недаром) прошли, а воз (русская армия) и ныне там (на окраинах Покровска). И теперь настала очередь Зеленского убеждать Трампа в том, что он с помощью дронов и ракет «закошмарит» российкую энергетику и достанет саму Москву. И вот Трамп снова дает очередных тридцать дней — мол, покажи, на что способен.

Не секрет, что в окружении Трампа никогда не было единства взглядов на то, что делать с Россией. В целом любителей Путина, как и любителей России вообще, там не так много, как это иногда кажется со стороны. Справедливости ради надо сказать, что в этой администрации собрались настоящие «интернационалисты», которые никого не любят (Европу и Украину в том числе), так что не стоит думать, что Россия у них на особом счету.

По сути, спор между этими «интернационалистами» шел всегда только о том, что на самом деле для них выгоднее: продолжать за достаточно небольшие для Америки деньги «стравливать» жир из «русского медведя», заставляя его в буквальном смысле истекать кровью в ресурсной войне, или выделить медведю небольшую резервацию, в которой он будет «развлекаться», теребя соседей, а в обмен получить возможность время от времени пугать им заморского дракона.

Первоначально Трамп однозначно склонялся ко второму варианту, причем главным мотивом для него было то, что к первому склонялся Байден. Но были и другие мотивы. Трамп искренне не верил в то, что озвученные Украиной цели войны в принципе достижимы, и поэтому, когда говорил об отсутствии карт на руках у Зеленского, не кривил душой.

В представлении Трампа при таких картах Путин давно должен был решить свои проблемы на Донбассе. И то, что Россия оказалась не в состоянии это сделать, заставляет его сегодня задуматься над тем, что байденовский подход был не так уж и плох (за исключением того, что он был байденовский).

После того, как Трамп сумел переложить основное бремя поддержки Украины на плечи европейцев (разведланные не в счет — их и так, и так собирают для себя), руки у Трампа оказались развязаны и в политическом, и в пиаровском плане. Во-первых, все претензии активистов МАГА он парирует тем, что Америка не тратит на эту войну ни копейки и не посылает туда своих солдат. А во-вторых, теперь этот подход можно назвать не байденовским, а трамповским, а то, что хрен редьки для Путина не слаще, так это мало кого в Америке волнует.

Трамп будет с тем, кто сильнее. Так что если Зеленский вытащил лишнюю карту, в его политической карьере это мало что меняет — он в положении «пан или пропал». А вот Путин рискует проиграть с таким трудом выстроенную партию «размена» и обнулить все инвестиции в войну. А может быть, и себя.

Владимир Пастухов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com