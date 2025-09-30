ГУР ликвидировало подполковника на территории РФ

ГУР ликвидировало подполковника на территории РФ2
- 30.09.2025, 11:31
А также двух росгвардейцев.
На территории страны-агрессора России в Ставропольском крае ликвидирован подполковник Росгвардии и еще двое военнослужащих.
Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).
«В результате успешной операции ГУР МО Украины при поддержке движения освобождения Кавказа ликвидированы три «росгвардейца» на территории государства-агрессора — вблизи населенного пункта Тамбукан Ставропольского края», — говорится в описании к опубликованному видео.
В разведке уточнили, что операция была проведена 27 сентября
«Уничтожен подполковник Росгвардии, который возглавлял группу вражеского спецподразделения Авангард, а также помощника и водителя главаря рашистов», — рассказали в ГУР, добавив, что группа двигалась на полигон, но так и не доехала.