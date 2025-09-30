Сидит и врет на весь мир 2 Ксения Ларина

30.09.2025, 11:42

3,744

Сергей Лавров

Передайте Лаврову, что западные журналисты уже назвали имена убийц в Буче.

Передайте Лаврову, что «западные журналисты» давно уже опубликовали результаты расследований военных преступлений Российской армии в Буче и назвали имена не только расстрелянных мирных граждан, но и имена и звания всех преступников — российских офицеров и командиров, снайперов и рядовых убийц, а также номер войсковой части. Некоторых убийц начальник Лаврова Путин лично награждал орденами за успешно проведенную карательную операцию в Буче.

Можно показать Лаврову материалы The New York Times или вот буквально сегодняшнюю The Sunday Times, пусть попросит у стюарда, там по-английски, он поймет.

«Российские войска оккупировали Бучу, пригород Киева, чуть менее чем на месяц. За эти 29 дней в начале 2022 года они совершили настолько жестокие преступления, что этот украинский город навсегда останется синонимом военных преступлений, Сребреницей этого конфликта.

Сотни жителей были убиты и подвергнуты пыткам; более 100 человек были похоронены в братской могиле возле православной церкви.Другие были убиты, когда пытались бежать.

Подвал детского летнего лагеря был превращен в камеру пыток, где женщин и детей систематически насиловали. Солдаты перерезали горло, калечили жертв и убивали родителей на глазах у их детей.

Было обнаружено более 500 тел гражданских лиц. Еще десятки людей по-прежнему считаются пропавшими без вести. Организация Объединенных Наций назвала это этнической чисткой и преступлением против человечности, однако Россия утверждает, что эта сцена была инсценирована британскими спецслужбами.

Среди них генерал-полковник Александр Чайко, командующий Восточным военным округом, который возглавлял российскую армию в начале вторжения и был самым высокопоставленным офицером на территории Украины.

Это генерал-майор Сергей Чубарыкин, командующий элитной 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизией. Солдаты, находящиеся под его непосредственным командованием, предположительно совершили большинство военных преступлений в Буче, включая казни, пытки и массовые грабежи.

По данным Госдепартамента США, полковник Азатбек Омурбеков из 64-й отдельной мотострелковой бригады лично участвовал в «грубых нарушениях прав человека», в том числе «несет прямую ответственность за убийства, изнасилования и пытки».

Ксения Ларина, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com