Гиркин заявил, что не верит в победу РФ в Украине 1 30.09.2025, 12:01

Игорь Гиркин-Стрелков

За три года Россия не достигла целей войны и оказалась в катастрофическом положении.

Президент США Дональд Трамп был прав в оценке перспектив страны-агрессора России в войне против Украины. Об этом осужденный в РФ террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) написал в Telegram (опубликовано его женой Мирославой Регинской).

23 сентября глава Белого дома написал в Truth Social, что Украина способна вернуть все оккупированные территории. Он также заявил, что российская экономика, возможно, – это «бумажный тигр», не способный выдержать еще годы войны.

Гиркин констатирует, что согласен с оценкой американского президента.

«Три с половиной года воевать против страны, которая, как все ожидали, рухнет за три дня или, по крайней мере, за три недели, – это надо суметь... Кто-нибудь понесет ответственность за авантюрные, совершенно не соответствующие реальной оперативной обстановке планы, которые привели к серьезным поражениям и неудачам и огромным потерям?» – говорится в его посте.

Гиркин отметил, что за три года полномасштабной войны оккупанты не только не захватили всю Украину, как планировали, но и потеряли возможности Черноморского флота, а Украина наносит удары уже не только на фронтах, но и далеко в глубине страны-агрессора. Он считает, что РФ нужно заканчивать войну, но это не выгодно ее «партнерам» (не называя, кого он имеет в виду).

«Если не можем победить в войне, то действительно, может, надо из нее выходить? Вопрос в том, что «партнеры» не дадут. Надо думать, как заставить «партнеров» выйти из войны, заставить согласиться на это. Если не способны заставить, тогда вопросы возникают уже не к военному руководству. В общем, ситуацию оцениваю как чрезвычайно тяжелую и имеющую стойкую тенденцию к ухудшению. К сожалению, никакой перспективы скорой победы над Украиной я не просматриваю от слова «совсем», – резюмирует военный преступник.

