30 сентября 2025, вторник, 12:21
Российские военные проходят лечение в санатории «Беларусь» в Сочи

Теперь это законная цель для ВСУ.

Санаторий «Беларусь» в Сочи (РФ) «давно и регулярно» обслуживает российских военнослужащих, участвующих в войне против Украины, сообщает объединение BelPol.

Отмечается, что лечение и реабилитация военных проводится на средства из бюджета Краснодарского края (Россия).

Доступ к услугам санатория имеют «не только военные и добровольцы, участвующие в «операции», но и их супруги», отмечает объединение.

«В перечне услуг — от пузырьковых ванн «Тимьян и Цитронелла» и массажей поясницы до кислородных коктейлей. Кроме того, учреждение с удовольствием принимает коллективы предприятий российского военно-промышленного комплекса. Среди клиентов, например, акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Новатор» — производитель ракет «Калибр», — говорится в публикации.

Режиму Александра Лукашенко «все равно, на чем зарабатывать», «главное — прибыль, даже если речь идет о войне и оккупантах», отмечает объединение.

Санаторий «Беларусь» принадлежит Управлению делами президента Беларуси.

