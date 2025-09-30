закрыть
30 сентября 2025, вторник, 13:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС хочет начать технические переговоры о вступлении Украины и Молдовы

3
  • 30.09.2025, 12:32
ЕС хочет начать технические переговоры о вступлении Украины и Молдовы

Брюссель думает, как преодолеть вето Венгрии.

Европейский Союз готовится начать техническую работу по вступлению Украины и Молдовы в блок, несмотря на длительную блокаду Венгрией продвижения переговоров, сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с процессом.

По данным газеты, Европейская комиссия предложила скорректировать собственные правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, начав техническую работу в нескольких кластерах.

Лидеры ЕС обсудят этот вопрос в среду, 1 октября, на встрече в Копенгагене, а на следующий день к ним присоединятся лидеры соседних стран, в частности Украины и Молдовы.

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил, что Киев надеется убедить Будапешт разрешить продолжить переговоры, учитывая, что окончательное решение о вступлении Украины в ЕС требует единодушия и является «глубоким политическим вопросом».

Качка надеется, что сможет убедить Будапешт «откорректировать» свою позицию, но признал, что он «на самом деле более оптимистичен, чем многие другие люди».

В то же время высокопоставленный молдавский чиновник рассказал, что Кишинев также ведет переговоры с Еврокомиссией и поддерживает продолжение технической работы без официального решения об открытии и закрытии кластеров.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип