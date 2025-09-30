ЕС хочет начать технические переговоры о вступлении Украины и Молдовы 3 30.09.2025, 12:32

Брюссель думает, как преодолеть вето Венгрии.

Европейский Союз готовится начать техническую работу по вступлению Украины и Молдовы в блок, несмотря на длительную блокаду Венгрией продвижения переговоров, сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с процессом.

По данным газеты, Европейская комиссия предложила скорректировать собственные правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, начав техническую работу в нескольких кластерах.

Лидеры ЕС обсудят этот вопрос в среду, 1 октября, на встрече в Копенгагене, а на следующий день к ним присоединятся лидеры соседних стран, в частности Украины и Молдовы.

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил, что Киев надеется убедить Будапешт разрешить продолжить переговоры, учитывая, что окончательное решение о вступлении Украины в ЕС требует единодушия и является «глубоким политическим вопросом».

Качка надеется, что сможет убедить Будапешт «откорректировать» свою позицию, но признал, что он «на самом деле более оптимистичен, чем многие другие люди».

В то же время высокопоставленный молдавский чиновник рассказал, что Кишинев также ведет переговоры с Еврокомиссией и поддерживает продолжение технической работы без официального решения об открытии и закрытии кластеров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com