Лукашенко обиделся на слова Зеленского

Лукашенко обиделся на слова Зеленского5
- 30.09.2025, 12:40
Президент Украины назвал белорусского диктатора «пожилым человеком».
Лукашенко задели слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее в резкой форме прокомментировал заявления белорусского лидера, сделанные им после переговоров с Путиным.
«Вы генералы в экономиках своих стран. Я человек уже… Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным, где-то там «шепчемся по углам» во вред другим. Чепуха полная», — обратился Лукашенко к участникам заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ.
Напомним, президента Украины на Варшавском форуме по безопасности попросили прокомментировать недавнее заявление Александра Лукашенко о «хорошем предложении» по прекращению войны:
— Мне сейчас сложно реагировать на заявления Лукашенко. Он, честно говоря, живет в своем мире. Он построил его, изолировался и живет три десятилетия в этом доме. Но это дом размером со страну, — сказал Зеленский.
Украинский президент добавил, что хотел бы напомнить Лукашенко о суверенитете Беларуси.
— Я бы хотел, чтобы он помнил, что его страна — независимая. Он живет в своем мире, но иногда Путин приезжает в гости в этот мир. И они там, два довольно пожилых человека, о чем-то разговаривают. Поэтому мне сложно комментировать то, о чем они говорят, — заключил Владимир Зеленский под смех и аплодисменты в зале.