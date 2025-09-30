Бойцы ВСУ уничтожили более 20 единиц техники российских оккупантов
- 30.09.2025, 12:52
- 1,140
Видеофакт.
Бойцы 414-й бригады беспилотных систем «Птицы Мадяра» продолжают успешно уничтожать вражескую технику и оккупантов.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», украинские операторы беспилотников уничтожили 11 автомобилей, 9 мотоциклов, 2 УАЗа «буханки», 2 бронемашины, 4 блиндажа и здания с личным составом, 4 вражеских дрона, а также ликвидировали по меньшей мере 20 оккупантов.
Видео боевой работы под «Сонату №14» Бетховена бойцы бригады «Птицы Мадяра» опубликовали в соцсетях.