30 сентября 2025, вторник, 13:54
Бойцы ВСУ уничтожили более 20 единиц техники российских оккупантов

  • 30.09.2025, 12:52
  • 1,140
Бойцы ВСУ уничтожили более 20 единиц техники российских оккупантов

Видеофакт.

Бойцы 414-й бригады беспилотных систем «Птицы Мадяра» продолжают успешно уничтожать вражескую технику и оккупантов.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», украинские операторы беспилотников уничтожили 11 автомобилей, 9 мотоциклов, 2 УАЗа «буханки», 2 бронемашины, 4 блиндажа и здания с личным составом, 4 вражеских дрона, а также ликвидировали по меньшей мере 20 оккупантов.

Видео боевой работы под «Сонату №14» Бетховена бойцы бригады «Птицы Мадяра» опубликовали в соцсетях.

Написать комментарий

