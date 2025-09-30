Николь Кидман и Кейт Урбан объявили о разрыве после 19 лет брака

Николь Кидман и Кейт Урбан объявили о разрыве после 19 лет брака1
- 30.09.2025, 13:15
- 2,068
Актриса боролась за сохранение брака.
Оскароносная актриса Николь Кидман и кантри-певец Кейт Урбан расстались после почти двух десятилетий совместной жизни. Информацию подтвердил журнал People (перевод — сайт Charter97.org).
Кидман, 58 лет, и Урбан, 57 лет, поженились в июне 2006 года. В браке у пары родились две дочери — Сандэй Роуз (17 лет) и Фэйт Маргарет (14 лет).
По данным источников, развод стал тяжелым испытанием для Кидман: «Она этого не хотела и боролась за сохранение брака». Семья актрисы активно поддерживает Николь в этот период. Супруги живут отдельно с начала лета. При этом в июне Кидман публиковала в Instagram трогательное фото с Урбаном в честь их годовщины, подписав его: «С годовщиной, любимый».
Лето актриса провела с дочерьми и родственниками, делясь в соцсетях «семейными воспоминаниями». Урбан же был занят гастрольным туром по США.
Напомним, что ранее Кидман уже пережила громкий развод — с Томом Крузом, с которым состояла в браке с 1990 по 2001 год.
Разрыв с Урбаном выглядит особенно неожиданным на фоне ее недавних признаний. В 2024 году Кидман рассказывала People: «Я так счастлива, что у меня есть Кейт — моя любовь, моя большая любовь. Это дает мне силы заниматься карьерой, зная, куда я всегда могу вернуться».
Теперь же актриса переживает новый непростой этап своей жизни.