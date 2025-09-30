Николь Кидман и Кейт Урбан объявили о разрыве после 19 лет брака 1 30.09.2025, 13:15

2,068

Николь Кидман и Кейт Урбан

Актриса боролась за сохранение брака.

Оскароносная актриса Николь Кидман и кантри-певец Кейт Урбан расстались после почти двух десятилетий совместной жизни. Информацию подтвердил журнал People (перевод — сайт Charter97.org).

Кидман, 58 лет, и Урбан, 57 лет, поженились в июне 2006 года. В браке у пары родились две дочери — Сандэй Роуз (17 лет) и Фэйт Маргарет (14 лет).

По данным источников, развод стал тяжелым испытанием для Кидман: «Она этого не хотела и боролась за сохранение брака». Семья актрисы активно поддерживает Николь в этот период. Супруги живут отдельно с начала лета. При этом в июне Кидман публиковала в Instagram трогательное фото с Урбаном в честь их годовщины, подписав его: «С годовщиной, любимый».

Лето актриса провела с дочерьми и родственниками, делясь в соцсетях «семейными воспоминаниями». Урбан же был занят гастрольным туром по США.

Напомним, что ранее Кидман уже пережила громкий развод — с Томом Крузом, с которым состояла в браке с 1990 по 2001 год.

Разрыв с Урбаном выглядит особенно неожиданным на фоне ее недавних признаний. В 2024 году Кидман рассказывала People: «Я так счастлива, что у меня есть Кейт — моя любовь, моя большая любовь. Это дает мне силы заниматься карьерой, зная, куда я всегда могу вернуться».

Теперь же актриса переживает новый непростой этап своей жизни.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com