Как Зеленский убедил Трампа, что экономика РФ оказалась на грани краха 30.09.2025, 13:27

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Мнение экономиста.

Вячеслав Ширяев, российский оппозиционный экономический обозреватель, объяснил NV, какие призраки прошлого повлияли на американского президента в его оценке состояния дел в РФ.

Американский президент Дональд Трамп кардинально изменил свое видение перспектив российской экономики после того, как увидел фотографии очередей на заправках в РФ. Именно визуальные образы краха, а не абстрактные финансовые показатели, стали ключевым фактором в переосмыслении хозяином Белого дома реального положения дел в путинском государстве.

Такое мнение в разговоре с NV высказал российский экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, которого Кремль в этом году признал так называемым «иноагентом».

По словам эксперта, для человека, который вырос в США и занимался бизнесом в Нью-Йорке, где квадратный метр стоит $10−20 тысяч, а зарплаты достигают $5−10 тысяч, чрезвычайно сложно представить настоящую бедность России. Страна с огромными месторождениями, экспортирующая нефть, газ и металлы, в представлении Трампа должна была бы быть успешным государством.

«Он с большим трудом преодолевает свои ложные представления и идет к истинным представлениям об экономическом положении Путина. И сейчас для него очень важен визуальный сигнал. Чем больше он видит картинок, тем лучше понимает, что происходит», — пояснил Ширяев.

Очереди на заправках стали для Трампа особенно мощным маркером из-за личных воспоминаний о конце 1970-х. Тогда, во время нефтяного кризиса, когда во время арабо-израильской войны арабские страны объявили бойкот Западу в торговле нефтью, возле американских заправок выстроились огромные очереди. И поэтому в воображении Трампа такие очереди символизируют масштабную катастрофу и экономический крах.

По мнению Ширяева, президент Украины Владимир Зеленский во время своего последнего визита в Белый дом использовал именно наглядные материалы — карты, фотографии, визуальные доказательства, понимая, как найти самый эффективный подход к Трампу. И не случайно американский президент в своей соцсети Truth Social говорит именно о длинных очередях на заправках. Да еще и назвал РФ «бумажным тигром».

«Для Трампа, как девелопера, признаки краха экономики — это пустые бизнес-центры с заколоченными окнами, какие-то образы, которые точно дают ему представление о том, что все: сейчас эта страна[РФ] - колосс на глиняных ногах», — отметил эксперт.

«В представлении Трампа столкновение с этой реальностью наконец-то произошло: Россия слабая, Россия не вытягивает, и Россия может проиграть.», — резюмировал экономический обозреватель.

