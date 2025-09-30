В Минске засняли странное поведение таксиста на дороге

В Минске засняли странное поведение таксиста на дороге1
- 30.09.2025, 13:29
Подрезал, а потом поехал на красный, посигналив пешеходу.
Странное поведение таксиста попало на видео — запись прислал в Onlíner читатель сайта. Она сделана 28 сентября в 11:48 на съезде с проспекта Независимости. Мы можем только догадываться, что могло поспособствовать таким маневрам таксиста: не глянул в зеркала при попытке перестроиться на перекрестке? Не разобрался в разметке? Разнервничался или вспомнил, что спешит?
— Водитель сначала срезал угол при повороте, помешав мне попасть в свою полосу спокойно. Затем медленно и непринужденно поехал на красный, при этом посигналив пешеходу, который уже начал переходить дорогу и был вынужден остановиться, чтобы его не сбили, — прокомментировал очевидец.