30 сентября 2025, вторник, 13:55
В Минске засняли странное поведение таксиста на дороге

  • 30.09.2025, 13:29
  • 1,098
В Минске засняли странное поведение таксиста на дороге

Подрезал, а потом поехал на красный, посигналив пешеходу.

Странное поведение таксиста попало на видео — запись прислал в Onlíner читатель сайта. Она сделана 28 сентября в 11:48 на съезде с проспекта Независимости. Мы можем только догадываться, что могло поспособствовать таким маневрам таксиста: не глянул в зеркала при попытке перестроиться на перекрестке? Не разобрался в разметке? Разнервничался или вспомнил, что спешит?

— Водитель сначала срезал угол при повороте, помешав мне попасть в свою полосу спокойно. Затем медленно и непринужденно поехал на красный, при этом посигналив пешеходу, который уже начал переходить дорогу и был вынужден остановиться, чтобы его не сбили, — прокомментировал очевидец.

