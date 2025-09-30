закрыть
30 сентября 2025, вторник, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Еще в трех областях Беларуси включают отопление в жилых домах

  • 30.09.2025, 13:46
Еще в трех областях Беларуси включают отопление в жилых домах

Где и когда?

В Гомельском облисполкоме сообщили, что отопление в жилых домах региона начали включать 29 сентября. Причем в Гомеле, Мозыре и Речице процесс пройдет в течение нескольких дней. Горисполком областного центра назвал 2 даты. Также о включения отопления в жилфонде сообщили в Гродно и Могилевской области.

Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов в своем Telegram-канале рассказал, что 30 сентября тепло поступит в батареи потребителей Сельмашевского, Северного и Южного районов тепловых сетей (микрорайон «Гомсельмаш», часть Центрального и Железнодорожного районов, Новобелицкий район).

А 1 октября произойдет запуск отопления оставшихся потребителей Центрального, Железнодорожного и Западного районов тепловых сетей (часть Центрального и Железнодорожного районов, Советский район).

В облисполкоме предупредили, что наладка системы подачи тепла может проводиться в течение 10 дней с момента включения отопления.

Тепло в Гродно

Гродненский горисполком сообщил, что в квартирах города 1 октября включат отопление. Решение приняли из-за понижения температуры на улице.

«Если на улице станет теплее +10°C, отопление будут подавать по графику протапливания, чтобы поддерживать комфортную температуру и избегать резких перепадов», – добавили в ведомстве.

И на Могилевщине

Telegram-канал «Могилев. Главное!» написал, что 1 в Могилеве и области начнут включать отопление в жилых домах, при этом подача тепла будет постепенной.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип