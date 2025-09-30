Еще в трех областях Беларуси включают отопление в жилых домах
- 30.09.2025, 13:46
Где и когда?
В Гомельском облисполкоме сообщили, что отопление в жилых домах региона начали включать 29 сентября. Причем в Гомеле, Мозыре и Речице процесс пройдет в течение нескольких дней. Горисполком областного центра назвал 2 даты. Также о включения отопления в жилфонде сообщили в Гродно и Могилевской области.
Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов в своем Telegram-канале рассказал, что 30 сентября тепло поступит в батареи потребителей Сельмашевского, Северного и Южного районов тепловых сетей (микрорайон «Гомсельмаш», часть Центрального и Железнодорожного районов, Новобелицкий район).
А 1 октября произойдет запуск отопления оставшихся потребителей Центрального, Железнодорожного и Западного районов тепловых сетей (часть Центрального и Железнодорожного районов, Советский район).
В облисполкоме предупредили, что наладка системы подачи тепла может проводиться в течение 10 дней с момента включения отопления.
Тепло в Гродно
Гродненский горисполком сообщил, что в квартирах города 1 октября включат отопление. Решение приняли из-за понижения температуры на улице.
«Если на улице станет теплее +10°C, отопление будут подавать по графику протапливания, чтобы поддерживать комфортную температуру и избегать резких перепадов», – добавили в ведомстве.
И на Могилевщине
Telegram-канал «Могилев. Главное!» написал, что 1 в Могилеве и области начнут включать отопление в жилых домах, при этом подача тепла будет постепенной.