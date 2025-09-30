Еще в трех областях Беларуси включают отопление в жилых домах 30.09.2025, 13:46

Где и когда?

В Гомельском облисполкоме сообщили, что отопление в жилых домах региона начали включать 29 сентября. Причем в Гомеле, Мозыре и Речице процесс пройдет в течение нескольких дней. Горисполком областного центра назвал 2 даты. Также о включения отопления в жилфонде сообщили в Гродно и Могилевской области.

Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов в своем Telegram-канале рассказал, что 30 сентября тепло поступит в батареи потребителей Сельмашевского, Северного и Южного районов тепловых сетей (микрорайон «Гомсельмаш», часть Центрального и Железнодорожного районов, Новобелицкий район).

А 1 октября произойдет запуск отопления оставшихся потребителей Центрального, Железнодорожного и Западного районов тепловых сетей (часть Центрального и Железнодорожного районов, Советский район).

В облисполкоме предупредили, что наладка системы подачи тепла может проводиться в течение 10 дней с момента включения отопления.

Тепло в Гродно

Гродненский горисполком сообщил, что в квартирах города 1 октября включат отопление. Решение приняли из-за понижения температуры на улице.

«Если на улице станет теплее +10°C, отопление будут подавать по графику протапливания, чтобы поддерживать комфортную температуру и избегать резких перепадов», – добавили в ведомстве.

И на Могилевщине

Telegram-канал «Могилев. Главное!» написал, что 1 в Могилеве и области начнут включать отопление в жилых домах, при этом подача тепла будет постепенной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com