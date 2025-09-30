В России откроют крупнейший в Европе крематорий 6 30.09.2025, 14:06

3,300

На фоне катастрофических потерь в Украине.

Власти Санкт-Петербурга на фоне тяжелых фронтовых потерь в Украине, ставших, по данным западных разведок, рекордными для России со Второй мировой войны, решили провести модернизацию и существенно расширить городской крематорий, чтобы сделать его крупнейшим в Европе. Об этом сообщает профильный телеграм-канал «Похоронный траст». Согласно данным на сайте госзакупок, только разработка проекта по обновлению объекта обошлась в 207 млн рублей (стоимость реализации и сроки не указаны). В крематории разместят шесть дополнительных чешских печей Tabo (всего их станет 20), и это позволит проводить до 240 кремаций в сутки. Также будет закуплено два кремулятора — установки, измельчающие останки тела после кремации до состояния мелкого праха.

Помимо этого, предусмотрено расширение главного корпуса крематория, который начал работу в 1973 году, создание нового кремационного цеха, закупка дополнительных холодильных камер для хранения тел, обустройство нескольких новых траурных залов с гидравлическими подъемниками для гробов, а также обновление в залах световых куполов. В проекте указаны обустройство зоны «одного окна» для оформления услуг, реконструкция инженерных сетей и залов. Въезд на территорию комплекса, площадь которого составляет 82 тыс. кв. м (с гаражом, складами и двумя бассейнами), оснастят досмотровыми пунктами, на которых «будут рентгеном просвечивать гробы», и фонтанами.

В 2023 году в крематории провели почти 42 тыс. кремаций, или 67% всех похорон в Петербурге. Это единственный такой объект не только в Ленинградской, но и в соседних Новгородской, Псковской областях, а также Карелии.

Расширение петербургского крематория проводится в условиях продолжающейся более 3,5 года войны в Украине, на которой российские войска могли потерять уже свыше миллиона человек погибшими и ранеными. Такие оценки летом приводил вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS). По данным исследователей, около 250 тысяч солдат и офицеров ВС РФ были убиты, а 400 тысяч — стали инвалидами. «Ни одна война, которую СССР или Россия вели после Второй мировой, даже близко не сравнится с украинской по количеству смертей», — отмечали аналитики.

