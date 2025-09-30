СМИ: В Польше задержали украинца, которого Германия подозревает в подрыве «Северных потоков»4
- 30.09.2025, 14:24
Он находился в розыске на основании европейского ордера на арест.
В Польше задержали гражданина Украины Владимира Ж., которого Германия подозревает в причастности к подрыву российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», сообщает RMF FM.
Украинец находился в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.
Владимир Ж. попал в руки полицейских в Прушкове. Сейчас он находится в окружной прокуратуре в Варшаве. Вскоре должна начаться процедура экстрадиции.
Как сообщил RMF FM адвокат задержанного Тимотеуш Папроцкий, по мнению защиты Владимира Ж. нет оснований выдавать его немецкой стороне.
Судя по всему, речь идет о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Германия выдала в июне 2024 года. Сообщалось также, что Берлин отправил Польше европейский ордер на его арест.