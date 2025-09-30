СМИ: В Польше задержали украинца, которого Германия подозревает в подрыве «Северных потоков» 4 30.09.2025, 14:24

2,042

Фото: forsvaret.dk

Он находился в розыске на основании европейского ордера на арест.

В Польше задержали гражданина Украины Владимира Ж., которого Германия подозревает в причастности к подрыву российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», сообщает RMF FM.

Украинец находился в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

Владимир Ж. попал в руки полицейских в Прушкове. Сейчас он находится в окружной прокуратуре в Варшаве. Вскоре должна начаться процедура экстрадиции.

Как сообщил RMF FM адвокат задержанного Тимотеуш Папроцкий, по мнению защиты Владимира Ж. нет оснований выдавать его немецкой стороне.

Судя по всему, речь идет о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Германия выдала в июне 2024 года. Сообщалось также, что Берлин отправил Польше европейский ордер на его арест.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com