30 сентября 2025, вторник, 15:26
СМИ: В Польше задержали украинца, которого Германия подозревает в подрыве «Северных потоков»

4
  • 30.09.2025, 14:24
  • 2,042
СМИ: В Польше задержали украинца, которого Германия подозревает в подрыве «Северных потоков»
Фото: forsvaret.dk

Он находился в розыске на основании европейского ордера на арест.

В Польше задержали гражданина Украины Владимира Ж., которого Германия подозревает в причастности к подрыву российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», сообщает RMF FM.

Украинец находился в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

Владимир Ж. попал в руки полицейских в Прушкове. Сейчас он находится в окружной прокуратуре в Варшаве. Вскоре должна начаться процедура экстрадиции.

Как сообщил RMF FM адвокат задержанного Тимотеуш Папроцкий, по мнению защиты Владимира Ж. нет оснований выдавать его немецкой стороне.

Судя по всему, речь идет о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Германия выдала в июне 2024 года. Сообщалось также, что Берлин отправил Польше европейский ордер на его арест.

Написать комментарий 4

