30 сентября 2025, вторник, 15:26
Белорусский рынок для «АвтоВАЗ» сдулся

  • 30.09.2025, 14:27
  • 2,304
Белорусский рынок для «АвтоВАЗ» сдулся

Продажи российских автомобилей в Беларуси обвалились.

По оценкам Минпромторга, в 2025 году «АвтоВАЗ» поставит на рынок Беларуси около 12 тыс. автомобилей. Это на 20% меньше, чем в 2024-м.

Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в кулуарах выставки «Иннопром» в Минске.

Алиханов отметил, что для компании Беларусь является первым основным экспортным рынком на протяжении длительного времени. В частности, в прошлом году «АвтоВАЗ» продал на белорусском рынке 15 тыс. автомобилей. К настоящему моменту в 2025 году в Беларусь поставлено 9 тыс. машин, сообщают «Ведомости».

«Рынок в Беларуси не очень большой. Тем не менее «АвтоВАЗ» свою долю здесь традиционно занимает», – подчеркнул министр.

