Гражданина Италии задержали на белорусской границе
- 30.09.2025, 14:40
- 1,658
Он якобы провозил пакетик марихуаны.
Гражданина Италии, якобы намеревавшегося ввезти из Литвы запрещенные вещества, задержаны на границе, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
По словам силовиков, установить нарушителя, ехавшего рейсовым автобусам Каунас — Минск через пункт пропуска «Каменный Лог», таможенникам помогли служебные собаки.
Гражданин Италии якобы сокрыл от таможенного контроля в личных вещах измельченное вещество со специфическим пряным запахом. Заключение эксперта — вещество является опасным наркотическим средством марихуаной.
Таможня возбудила уголовное дело в отношении итальянца по ч. 1 ст. 328−1 УК.