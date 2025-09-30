закрыть
30 сентября 2025, вторник, 15:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гражданина Италии задержали на белорусской границе

4
  • 30.09.2025, 14:40
  • 1,658
Гражданина Италии задержали на белорусской границе

Он якобы провозил пакетик марихуаны.

Гражданина Италии, якобы намеревавшегося ввезти из Литвы запрещенные вещества, задержаны на границе, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

По словам силовиков, установить нарушителя, ехавшего рейсовым автобусам Каунас — Минск через пункт пропуска «Каменный Лог», таможенникам помогли служебные собаки.

Гражданин Италии якобы сокрыл от таможенного контроля в личных вещах измельченное вещество со специфическим пряным запахом. Заключение эксперта — вещество является опасным наркотическим средством марихуаной.

Таможня возбудила уголовное дело в отношении итальянца по ч. 1 ст. 328−1 УК.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип